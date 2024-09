È partita il 16 e terminerà il 22 settembre 2024 la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che rappresenta un’occasione fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sull’importanza di promuovere modalità di spostamento più sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Per l’edizione in corso la tematica affrontata è “La condivisione degli spazi pubblici”, puntando a valorizzare un utilizzo più efficiente e consapevole delle aree urbane, promuovendo una convivenza armoniosa tra i diversi utenti della strada e una migliore qualità della vita nelle nostre città.

Aderendo all’iniziativa, l’Assessorato alla Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato, di concerto con l’Assessorato ai Trasporti, proporrà l’apertura di un infopoint temporaneo presso il chiosco di Piazza Mazzini (ex edicola) venerdì 20 settembre 2024, in orario di mercato, per illustrare al pubblico le iniziative legate alla mobilità sostenibile già poste in essere o programmate dall’Amministrazione comunale e le buone pratiche avviate dalle Società partecipate.

Durante l’apertura del chiosco saranno rilasciate all’utenza informazioni relative a:

• punti di ricarica riservati a bici e auto elettriche presenti in città;

• installazione di futuri punti di ricarica nel territorio comunale;

• car sharing in città;

• investimenti e innovazioni riguardanti il parco mezzi delle Società partecipate.

Allo stesso modo le informazioni saranno condivise e divulgate attraverso i profili social della Città di Casale Monferrato.

L’Assessore ai trasporti e alla viabilità Annalisa Rizzo afferma: “La Città di Casale Monferrato, consapevole della necessità di valorizzare sempre più la mobilità urbana sostenibile, ha realizzato e continua a sviluppare numerose iniziative dedicate a una mobilità più sostenibile: dal car sharing, alle piste ciclabili, ai punti di ricarica per le automobili elettriche”.

L’Assessore all’Ambiente Cecilia Strozzi sottolinea: “La partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità è per noi un impegno concreto per costruire una città più vivibile e sostenibile. È fondamentale che tutti, dalle istituzioni ai cittadini, comprendano l’importanza di adottare stili di vita più rispettosi dell’ambiente, a partire dal modo in cui ci spostiamo: l’Amministrazione comunale, proseguirà con il suo contributo realizzando progetti che agevolino questa necessaria transizione.”

Maggiori informazioni sull’iniziativa, che si inserisce in un quadro europeo volto a promuovere una mobilità più intelligente e sostenibile sono reperibili sul portale ufficiale del Ministero al link https://www.mase.gov.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2024 e sul portale istituzionale della Città di Casale Monferrato al link https://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13059