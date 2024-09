Il Teatro Municipale di Casale Monferrato presenta la Stagione Teatrale 2024-2025, organizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e con il contributo della Fondazione CRT e il sostegno di Fratelli Buzzi SpA, Distilleria Magnoberta Sas, FIN.P.O. S.P.A e Krumiri Rossi di Portinaro & C. Srl.

La stagione 2024-2025 offrirà, nella splendida cornice costruita a partire dal 1785 su disegno dell’abate spoletino Agostino Vitoli, una grande varietà di generi ed espressioni offerta nelle passate stagioni.

Saranno undici gli spettacoli che verranno offerti in abbonamento con la formula “Fedeltà” e sette quelli offerti con la formula “Grande Prosa” in seconda serata ai quali si affiancano sei offerte fuori abbonamento di opera lirica, operetta, balletto classico, musical e comico gli immancabili “Legnanesi”, oltre al sempre apprezzato Concerto di Capodanno.

Il Sindaco Emanuele Capra afferma: “La proposta teatrale di quest’anno, frutto di un processo che concilia evoluzione nella proposta e continuità nella qualità, ha contribuito a consolidare il ruolo del nostro Teatro come punto di riferimento per esperienze culturali di grande rilievo. Il Teatro Municipale è diventato un luogo di incontro per un pubblico ampio e diversificato, richiamando sia affezionati di lunga data che nuovi spettatori, attratti dalla varietà e dalla qualità di un programma che spazia dalla prosa alla danza, dalla lirica all’operetta, unendo avanguardia e tradizione. La programmazione di questa stagione si distingue per il suo respiro ampio, con la presenza di artisti di fama, drammaturghi di spicco e talenti emergenti, capaci di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più attento e esigente. Crediamo fermamente che il teatro possa allo stesso tempo preservare, divulgare e sviluppare cultura, a tutto vantaggio della nostra comunità; in questo abbiamo avuto un prezioso alleato quale la Fondazione Piemonte dal Vivo e numerose attività del territorio che hanno voluto dare il loro contributo: a tutti loro la nostra massima gratitudine. Un ringraziamento speciale va, infine, all’ex Assessore alla Cultura Gigliola Fracchia, il cui prezioso contributo ha avviato l’importante lavoro di strutturazione della stagione che oggi siamo orgogliosi di presentare”.

Una stagione di assoluto rilievo, che ha voluto prestare una grande attenzione all’accessibilità di un pubblico quanto più ampio possibile, mantenendo il costo dei biglietti molto al di sotto del livello di prezzo di altre realtà: dai 7 € ai 36 €.

L’abbonamento “Fedeltà” comprende undici spettacoli in prima serata a 176 € in platea e nei palchi con la riduzione a 132 € per gli abbonati con meno di trent’anni; l’abbonamento “Grande Prosa”, invece, prevede un costo di 133 € per la platea e i palchi, ridotti a 98 € per gli abbonati under trenta, offrendo sette spettacoli in seconda serata.

Comuni ai due abbonamenti sono: “I ragazzi irresistibili”, spettacolo audiodescritto nell’ambito del progetto teatro no limits; “Don Giovanni”, adattamento dall’opera di Molière di e con Arturo Cirillo; “Secondo Lei”, spettacolo scritto, diretto e interpretato da Caterina Guzzanti affiancata da Federico Vigorito; “L’Ispettore Generale”, con protagonista Rocco Papaleo; “Pirandello. Trilogia di un visionario”, con Michele Placido; “La Maria Brasca”, opera di Giovanni Testori; “Il grande vuoto”, con la regia di Fabiana Iacozzilli.

L’abbonamento “Fedeltà” presenta, inoltre: “Il talento di essere tutti e nessuno” con Luca Ward; “Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo”, di e con Giovanni Scifoni; “Pignasecca e Pignaverde”, con Tullio Solenghi sul palco scenico e alla regia; “Quintetto”, nell’ambito della rassegna We Speak Dance – Aspettando Vignale Danza.

Grazie alla collaborazione con Piemonte dal Vivo la stagione comunale di Casal Monferrato aderisce al progetto “Teatro No Limits” che, a partire dallo scorso anno, si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente – i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori.

Al Teatro Municipale lo spettacolo “I ragazzi irresistibili” del 19 novembre sarà audiodescritto. Per info e prenotazioni whatsapp info WhatsApp: 328 24 35 950

“Teatro no limits” è promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì e in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti– Consiglio Regionale del Piemonte ETS.

“Siamo entusiasti di rinnovare la nostra collaborazione con il Comune di Casale Monferrato per la stagione 24-25 del Teatro Municipale. Piemonte dal Vivo svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme l’offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo nazionale, in programma nella prossima stagione, sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l’espressione artistica e l’inclusione culturale” dichiara Matteo Negrin, direttore di Piemonte dal Vivo.

Fuori abbonamento è offerta un’ampia panoramica che spazia dall’operetta con “Cin ci là” operetta in due atti di C. Lombardo e musiche di V. Ranzato, al balletto classico con “Cenerentola” con musiche di Gioachino Rossini, all’opera lirica con “La tragèdie de Carmen” con musica di G.Bizet e M.Constant, al musical con “A Christmas carol – Canto

di Natale ” ispirato al racconto di Charles Dickens, al tradizionale agli inossidabili Legnanesi con “Ricordati il bonsai”, fino al consueto appuntamento con il Concerto di Capodanno. Si rinnoverà, inoltre, la collaborazione con l’Istituto Musicale Carlo E. Soliva per la realizzazione del tradizionale concerto di Natale.

Gli abbonamenti potranno essere rinnovati da venerdì 13 settembre a lunedì 30 settembre, presso il Teatro Municipale; i nuovi abbonamenti potranno, invece, essere sottoscritti da martedì 1 ottobre a venerdì 18 ottobre, sempre presso il Teatro Municipale, il martedì e il venerdì dalle 9,00 alle 12,00, il mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 19,00.

I biglietti per i singoli spettacoli in abbonamento saranno in vendita da sabato 19 ottobre on line e presso i punti vendita Vivaticket così come i biglietti per gli spettacoli fuori abbonamento che, però, saranno disponibili da sabato 14 settembre.

Per tutte le altre informazioni è possibile visitare la pagina https://www.comune.casale-monferrato.al.it/StagioneTeatrale2425 e il sito www.piemontedalvivo.it oppure contattare telefonicamente il Teatro Municipale allo 0142.444314.