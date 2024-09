L’associazione “Città nostra” si è fatta promotrice della raccolta di coperte da donare ai cani ospiti dei canili comunali affidati ad ATA, Associazione Tutela Animali, Cascina Rosa e Sanitario. Chi vorrà aderire potrà portare le coperte donate presso gli esercizi commerciali Pan di Zucchero, in via San Lorenzo 2 e Boido Coltellerie, in via San Lorenzo 61; inoltre, per domenica 15 settembre, in collaborazione con Procom e Confesercenti, in concomitanza con “Gagliaudo tra i mercanti”, sempre in via San Lorenzo, avrà luogo il primo “Pic nic urbano”, nello spazio situato fra piazzetta della Lega a via Piacenza. Anche in questo caso sarà possibile donare coperte che serviranno ai piccoli ospiti per alleviare le difficoltà del periodo invernale.

“Si vuole sensibilizzare la cittadinanza affinché aiuti il canile ATA comunale. Per questo l’area pic nic sarà disponibile in via san Lorenzo il 15 settembre dalle ore 12 alle 19. Si potrà partecipare con vivande e vettovaglie o scegliere di comprare qualcosa in loco. Le coperte usate per attrezzare l’area verranno poi donate al canile ATA. Desidero ricordare che ci saranno un’esibizione pomeridiana a cura di On stage scuola di danza e deejay set allestito dai resident del locale l’Officina dalle 12 alle 16”. Dichiara la presidente dell’associazione “Città Nostra” Lollo Vitale Cesa,

“Le donazioni per gli animali rappresentano un modo per amare e sostenere i nostri amici a quattro zampe e non solo, ricambiandoli della compagnia, della fedeltà e dell’amore gratuito che ci donano ogni giorno – aggiunge Roberta Cazzullo, assessora alla Tutela Animali -. In questo modo sarà possibile dare un aiuto concreto agli animali abbandonati, che passano tutta la vita, oppure anni e anni, prima di avere la loro occasione di ricominciare. Una coperta può essere una coccola, ma soprattutto può essere particolarmente utile ad aiutare e salvare vite”.

Ringrazia per l’iniziativa e la sensibilità dimostrate, il Presidente di ATA Claudio Malaspina: “Ogni aiuto che viene offerto ai canili comunali è ben accetto, oltre che molto gradito, perché gli ospiti sono tanti e vale sempre l’invito di venirci a trovare, magari per un’adozione che potrebbe essere un buon modo per fare un tratto di strada della vita insieme ad un piccolo amico”.