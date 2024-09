Ieri ad Amsterdam la biblioteca di Tortona ha partecipato alla chiusura del programma “The Europe Challenge”, un programma proposto dalla European Cultural Foundation e co-finanziato dalla Fondazione Cariplo. Il progetto è partito a gennaio 2024 e ha reso possibile il nostro intervento di promozione per una comunità inclusiva.

Da lunedì troverete la pubblicazione europea con tutti i dettagli anche nella nostra biblioteca!

“Bridging Worlds”: our time to shine at the European Challenge Summit in Amsterdam!