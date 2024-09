Appuntamento primaverile di rilievo a Tortona, domani, domenica 29 settembre dalle 9 alle 19 in via Emilia per Cantarà e Catanaj tradizionale mercato dell’antiquariato che si sviluppa prevalentemente nell’asse della via Emilia e zone limitrofe.

Nel dialetto tortonese “cantarà” significa madia ovvero un mobile che serviva da ricovero a oggetti vari, “catanaj” è un insieme di cose vecchie, in particolare vecchi oggetti in metallo di scarso valore.