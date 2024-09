“Auguro a tutti gli studenti un buon inizio di anno scolastico. È un momento di ripartenza e, come tutti i nuovi inizi, è ricco di grandi aspettative. Il mio auspicio è che possiate avere davanti a voi un anno pieno di domande, di curiosità, di scoperte. Il consiglio che sento di darvi è di non studiare a memoria e di non farlo come un semplice dovere. Appassionatevi alle materie, chiedete e chiedetevi sempre il perché di ogni cosa.

Il mio saluto, insieme agli auguri di buon lavoro, va agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, il cui ruolo è più che mai difficile ma fondamentale. L’attuale contesto sociale, molto più incerto rispetto al passato, pone i ragazzi davanti a nuove sfide e nuove competizioni. La vostra guida e il vostro esempio saranno indispensabili per aiutarli a costruire il loro futuro con maggiore fiducia.

Siamo consapevoli del ruolo cruciale che l’istruzione riveste in una comunità, come quella di Imperia, che sta crescendo e vuole crescere ancora di più. È per questo motivo che, come Amministrazione, abbiamo messo in campo in questi anni investimenti concreti sull’edilizia scolastica. Oltre 18 milioni di euro per garantire a ogni studente di vivere la scuola in un ambiente sicuro, moderno e stimolante, e ad ogni insegnante di avere gli spazi adeguati per svolgere al meglio il proprio lavoro.

In questo senso, saluto in particolare i bambini di Piazza Calvi, che oggi tornano nelle loro aule, completamente rinnovate, grazie agli importanti lavori effettuati sull’edificio del “Collegio”. Nella giornata di domani sarò con loro per raccogliere le impressioni su questo emozionante ritorno.

Il mio pensiero è rivolto infine alle famiglie, alle madri e ai padri che, tra mille difficoltà, affrontano questo nuovo inizio nella giusta convinzione che la scuola rappresenti ancora uno strumento di crescita, non solo culturale, per i propri figli.

A tutti un sincero buon anno scolastico“.

Claudio Scajola