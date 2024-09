Sabato 21 settembre si conclude la stagione di eventi del Castello di Morsasco con due appuntamenti imperdibili dedicati all’arte, a ingresso gratuito.

Alle ore 17:00, il Maestro Ezio Cervasio eseguirà un concerto pianistico, presentando un repertorio di capolavori di Bach, Brahms, Mozart, Schubert. Tra i brani in programma spiccano la “Rapsodia op. 79 nr.1” di Brahms, composta nel 1879 e dedicata a Elisabeth von Herzogenberg, e la “Partita in Si bemolle maggiore BWV 825” di Johann Sebastian Bach, una straordinaria raccolta di danze pubblicata nel 1731. Il programma proseguirà con la “Sonata K 456” di Mozart, un’opera drammatica e lirica, scritta nel 1784 per la sua giovane allieva Teresa de Trattner, e si concluderà con due celebri “Impromptus” di Schubert, brani ricchi di lirismo e di tensione emotiva.

Il Maestro Cervasio ha conseguito il diploma di pianoforte sotto la guida di Marvin Wolfthal e Gloria Tanara e ha studiato composizione sotto la guida di Renato Dionisi. Ha avuto una intensa attività concertistica, come solista e in gruppi da camera. È stato corripetitore presso la classe di canto del maestro Guarino e si è dedicato come insegnante di pianoforte per molto tempo. Specializzato nel metodo Orff-Schulwerk, ha avuto splendide esperienze in diverse scuole milanesi. Dal 1985 è stato organista e Maestro del coro di Sant’ Eustorgio in Milano fino al 2022, quando si è trasferito a Carpeneto, in Monferrato.

Alle ore 18:00, l’artista rumena Cristina Lefter inaugurerà la sua mostra personale, in cui presenterà le sue ultime opere ispirate alla natura e alla genialità umana. Tra le opere esposte, la serie “Gone with the Wind” rappresenta boschi fioriti, animati da bolle di sapone, che amplificano la visione della natura creando un’atmosfera onirica. Le bolle si ispirano a una recente scoperta scientifica che le propone come metodo alternativo di impollinazione. Inoltre, il trittico “Dripping Nature” rappresenta la complessità della foresta come luogo di smarrimento e salvezza, riflettendo sulla visione umana.

Cristina Lefter, nata in Moldavia nel 1976, ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Iași e si è trasferita in Italia nel 2002. Predilige l’uso degli smalti nella sua pittura, in uno stile che richiama il “dripping” di Jackson Pollock, ma con un’evoluzione personale verso forme più figurative.

Il Castello di Morsasco resterà ancora eccezionalmente aperto per visite guidate domenica 29 settembre, con la possibilità di visitare i saloni del piano nobile, solitamente non accessibili. Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: www.castellodimorsasco.it; tel.3343769833

castellodimorsasco@gmail.com