Il Cimitero Monumentale di Alessandria è stato inserito tra i luoghi dove si svolgeranno le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) che in Italia, con il coordinamento del Ministero della Cultura, si svolgeranno sabato 28 e domenica 29 settembre.

Nelle due giornate i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti, le istituzioni e le associazioni culturali del territorio nazionale aderenti organizzeranno incontri, aperture straordinarie ed eventi volti a far conoscere e promuovere il patrimonio culturale.

Il tema italiano delle Giornate Europee del Patrimonio 2024 è “Patrimonio in cammino” ed è un invito a riflettere sul valore del patrimonio culturale di ambito locale con i suoi manufatti e opere d’arte come testimoni di scambi e circolazione di saperi in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che hanno contribuito alla formazione della nostra identità.

Ad Alessandria le Passeggiate culturali, a cura del Comune di Alessandria e di Italia Nostra APS Sezione di Alessandria, propongono il Cimitero Monumentale di Alessandria come diario della città e, in questa occasione, dei suoi rapporti con l’esterno, a livello nazionale e internazionale, testimoniati sia dalle influenze artistiche rilevabili in alcuni degli elementi architettonici ed artistici, sia dalla testimonianza e documentazione storica connessa alla memoria di alcuni personaggi illustri qui tumulati che svilupparono relazioni internazionali nei settori economico, scientifico, culturale e politico.

Le visite sono a titolo gratuito e avranno inizio alle ore 15.30. Il ritrovo è presso l’ingresso principale.

Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: 328-7175254