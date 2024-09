Il 28 settembre in piazzetta della Lega dalle 9 alle 18

Tanti gli attori che scenderanno in campo, o meglio in piazzetta della Lega, il 28 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.

Creata dalla World Heart Federation, questa giornata che ogni anno si celebra il 29 settembre, ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulle patologie cardiovascolari, che rappresentano la principale causa di morte al mondo, e sulle azioni che ciascuno può intraprendere per prevenirle. Controllare i fattori di rischio, come il consumo di tabacco, la dieta non sana e l’inattività fisica, potrebbe infatti evitare circa l’80% dei decessi prematuri per malattie cardiache e ictus.

Ecco perché il 28 settembre ad Alessandria viene organizzato un evento aperto a tutta la cittadinanza dedicato al rischio cardiovascolare pediatrico e alla prevenzione della morte improvvisa. A coordinare l’iniziativa, in qualità di membro della World Heart Federation, sarà l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus, presieduta da Marcello Segre, con il contributo del Comune di Alessandria.

In particolare, grazie alla collaborazione dei Lions Club “Alessandria Emergency & Rescue” e “Bosco Marengo Santa Croce”, dalle 9 alle 13 saranno presenti i professionisti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria per effettuare screening gratuiti dedicati ai bambini. A partecipare alla giornata, infatti, per l’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” saranno Francesca Cairello e Silvia Magrassi, rispettivamente Responsabile e Dirigente Medico della Cardiologia Pediatrica, Enrica Bertelli, Dirigente Medico di Endocrinologia Pediatrica a cui sarà possibile chiedere anche consigli sulla nutrizione, e Valentina Manfredi, psicologa.

«Questa iniziativa – spiegano le dottoresse dell’Infantile – fa seguito a uno studio che abbiamo attivato, anche grazie al coordinamento del DAIRI, volto a identificare i fattori di rischio nella popolazione pediatrica al fine di interrompere il processo evolutivo verso lo sviluppo di malattie cardiovascolari e quindi prevenirle grazie alla correzione di alcuni stili di vita o intervenendo su patologie predisponenti. Il 27 settembre, durante uno specifico open day organizzato al Presidio pediatrico di Alessandria, visiteremo circa una trentina di bimbi individuati come a rischio proprio grazie a questo studio, realizzato con il contributo di numerosi pediatri di libera scelta coordinati dalla Dr.ssa Maria Carla Giaccari, mentre il sabato mattina eseguiremo screening gratuiti aperti a tutta la popolazione pediatrica».

«La Città di Alessandria partecipa con vivo interesse a questa iniziativa in tema di salute pubblica – dichiara il Vice Sindaco Giovanni Barosini – organizzata in diverse Città d’Italia a testimoniare la necessità di informare a riguardo delle patologie cardiovascolari, tra cui malattie cardiache e ictus, principali cause di morte al Mondo. L’invito di partecipazione è rivolto a tutti i cittadini perché è senz’altro bene effettuare visite preventive, che in quest’occasione saranno gratuite e si potranno anche avere approfondimenti sui corretti stili di vita e sull’importanza dell’attività fisica, tenendo conto dei rischi derivanti da abuso di alcool e fumo. Occorre sottolineare che queste azioni di prevenzione e controllo sono fondamentali per godere di una vita serena e positiva».

«Visto il motto che contraddistingue i Lions “We Serve” – afferma Erica Raiteri, Presidente Lions Club Alessandria Emergency & Rescue – siamo grati all’Ospedale Infantile di Alessandria di averci coinvolto nell’organizzazione degli screening per la prevenzione del rischio cardiovascolare pediatrico. Come Club Lions siamo attenti all’argomento prevenzione e cerchiamo per quanto possibile di fornire un servizio alla popolazione. Il Lions Club Alessandria Emergency & Rescue, in particolare, nasce come Club si scopo con un’attenzione specifica su questi temi. Il service è organizzato in collaborazione con il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce e ringrazio personalmente la Presidente della Croce Verde di Alessandria, Antonella Gilardengo, nonché nostra socia, per mettere a disposizione tre ambulanze necessarie per la riuscita di tale evento. Ringrazio infine le aziende agricole Antico granè di Simone Ilengo, Cascina Legumina e La cascina del nonno che si sono rese disponibili, a completamento del service, con i loro prodotti a km zero per la sensibilizzazione ad un’alimentazione sana».

In piazzetta della Lega saranno inoltre presenti i volontari della Croce Verde di Alessandria dalle 9 alle 18 che mostreranno le corrette manovre per effettuare il massaggio cardiaco e illustreranno l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) sia su adulto sia in età pediatrica, anche grazie alla collaborazione di Giuseppina Perricone e Cinzia Marciano della Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico di Alessandria, struttura diretta da Enrico Felici.

«Nello specifico saranno operative le nuove e-bike, dotate di defibrillatore e di un kit di emergenza, – ricorda Antonella Gilardengo, Presidente Croce Verde Alessandria – che permettono di intervenire velocemente anche nei centri storici e in occasione di manifestazioni che richiamano un elevato numero di persone. Durante l’intera giornata i più piccoli verranno poi coinvolti con dimostrazioni su come attivare la catena dei soccorsi: grazie al contributo di “OrsoSoccorso” della Croce Verde di Alessandria potranno quindi imparare divertendosi e riscoprendo “I giochi del Cuore” che i loro nonni facevano da piccini proprio nelle strade o nella piazzetta sotto casa».

L’intero evento si inserisce nella cornice dell’iniziativa “La settimana per il cuore” organizzata dall’Ospedale di Alessandria che prevede anche consulti telefonici gratuiti effettuati giovedì il 26 settembre e il 1 ottobre dalla Cardiologia, il 27 settembre e il 2 ottobre dalla Chirurgia Vascolare e il 30 settembre dalla Cardiochirurgia dalle 14 alle 16 telefonando al numero 0131-206896.