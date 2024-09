Il conto alla rovescia che in tanti stavano aspettando è ormai ufficialmente cominciato: manca meno di una settimana all’inizio della Festa Patronale di Garlenda, dedicata alla Natività di Maria Santissima.

Nell’edizione di quest’anno, il calendario di eventi si rinnova rispetto al passato per integrare le numerose celebrazioni religiose in programma che, organizzate da Parrocchia e Confraternita, rappresentano una parte fondamentale della storia del paese.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre il borgo ligure, con grande spirito di festa, si animerà infatti con una serie speciale di iniziative e la suggestiva Piazza Borgata Ponte – di fronte al Comune – rappresenterà il centro nevralgico delle manifestazioni.

Prodotti tipici del territorio, street food, incontri culturali, momenti di scoperta del territorio e musica, tra band e dj set: Garlenda e le sue attività commerciali sono pronte ad accogliere con entusiasmo tutti coloro che vorranno godere di un weekend all’insegna della condivisione.

Tre giorni intensi con proposte dedicate a ogni genere di famiglia, per far vivere al meglio i festeggiamenti proprio a tutti, dai più piccoli ai più grandi: “Le migliori energie del nostro paese si sono messe in moto per l’organizzazione della festa patronale – afferma soddisfatto il sindaco Alessandro Navone – e oltre all’aspetto religioso, che sarà centrale nei festeggiamenti, vogliamo fra conoscere tutto quanto c’è di bello a Garlenda. Voglio ringraziare sin d’ora chi sta dedicando tempo ed energie ai preparativi”.

Il programma completo delle celebrazioni religiose e degli eventi cittadini è disponibile anche sul sito internet del Comune: www.comune.garlenda.sv.it/it/events/festa-patronale-di-garlenda

