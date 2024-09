Il Comune di Diano Marina informa tutte le famiglie che sono aperte le iscrizioni per i servizi di trasporto scolastico Pedibus e Scuolabus per l’anno scolastico 2024/2025. I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Quest’anno, tra le novità più importanti, si segnala che il servizio di Scuolabus sarà esteso anche agli alunni iscritti alla scuola primaria di Diano San Pietro, oltre a quelli delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado di Diano Marina. Questa estensione intende offrire un supporto concreto alle famiglie, migliorando l’accessibilità e garantendo un trasporto sicuro e affidabile per tutti gli studenti coinvolti.

Confermato anche il Pedibus, che rappresenta una formula ideale per le famiglie residenti nel centro cittadino di Diano Marina. Questo servizio di trasporto scolastico a piedi prevede che gruppi di alunni, accompagnati da adulti volontari, raggiungano la scuola seguendo percorsi prestabiliti, con fermate designate per la raccolta dei ragazzi. Il Pedibus non solo contribuisce a ridurre il traffico e l’impatto ambientale, ma è anche un’opportunità per i bambini di apprendere importanti regole di sicurezza e comportamento, favorendo la loro autonomia negli spostamenti a piedi.

Le famiglie interessate sono invitate a scaricare i moduli di iscrizione direttamente dal sito del Comune di Diano Marina e a inviarli, una volta compilati, all’Ufficio Protocollo ai seguenti indirizzi email:

* protocollo@comune.dianomarina.im.it

* protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

Si ricorda che le richieste per il servizio di trasporto scolastico saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, pari a 25. Si raccomanda pertanto di procedere con l’iscrizione nel più breve tempo possibile.

I moduli da scaricare si trovano nella pagina dedicata, sul sito del Comune https://www.comune.dianomarina.im.it/novita/news/informativa-rivolta-alle-famiglie-trasporto-scolastico-20242025

Per quanto riguarda il servizio di Scuolabus, si informa che gli orari e le fermate potrebbero subire leggere modifiche in base all’organizzazione stabilita dall’Istituto Comprensivo. L’orario definitivo sarà pubblicato sul sito del Comune entro il 16 settembre 2024.

Analogamente, per il servizio Pedibus, gli orari e le fermate saranno definiti sulla base delle informazioni fornite dalle famiglie iscritte: il calendario finale sarà disponibile entro il 30 settembre 2024 sul sito del Comune.

“Siamo molto lieti di poter offrire questi servizi alle famiglie del nostro territorio, facilitando l’accesso alla scuola in modo sicuro e sostenibile” dichiara l’Assessore Sabrina Messico. “L’estensione del servizio Scuolabus a Diano San Pietro e la conferma del Pedibus anche per l’anno scolastico 2024/25 rappresentano un ulteriore passo verso un miglioramento complessivo della qualità della vita della nostra comunità, con un particolare occhio di riguardo alla salute, all’ambiente e alla socialità. Invito tutte le famiglie a iscriversi tempestivamente e auguro un sereno inizio di anno scolastico ai nostri studenti”.