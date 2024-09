La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria aderisce alla seconda edizione della rassegna nazionale È cultura con un ricco calendario di eventi che, da sabato 5 a sabato 12 ottobre, animeranno Palatium Vetus.

L’evento è promosso da ABI – Associazione Bancaria Italiana – e da ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa – in collaborazione con fondazioni bancarie, banche, assicurazioni, società di servizi e consulenza in ambito bancario – e si rivolge a un pubblico eterogeno a seconda delle iniziative: appassionati, famiglie, giovani e meno giovani, studenti. La prima edizione, organizzata nel 2023, ha coinvolto circa 50 mila persone che hanno assistito a oltre 200 eventi in 60 città italiane.

Alla luce del successo riscosso dalla precedente edizione che ha fatto registrare la presenza di oltre un migliaio di visitatori a Palatium Vetus, nell’arco di sette giorni, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano – ha accolto con grande interesse l’opportunità di partecipare nuovamente a questa rassegna, diffusa su tutto il territorio nazionale, inclusiva e intergenerazionale. Il programma è molto vario e prevede spettacoli di musica, danza e teatro, mostre di pittura e di fotografia, appuntamenti con il Festival Internazionale “Vignale in danza”, il Festival “Adelio Ferrero cinema e critica”, il Premio giornalistico “Franco Marchiaro”. Palatium Vetus sarà aperto al pubblico con possibilità di visitare il Broletto e la Ghiacciaia, ammirare la Collezione d’arte e le rassegne in corso. Abbiamo coinvolto il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, un’eccellenza del nostro territorio e numerose associazioni culturali dagli “Amici del Jazz” di Valenza, a Ondasonora, all’attore Massimo Bagliani e tanti altri che contribuiscono quotidianamente a diffondere la cultura sul nostro territorio. L’organizzazione di tutti questi eventi ha comportato per la Fondazione un notevole impegno, sia economico sia di coinvolgimento del personale interno, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo chiave dei protagonisti nello sviluppo socioculturale del nostro Paese.

Il calendario di È cultura:

sabato 5 ottobre sono previsti due spettacoli: alle 15.30 “Musica in cortile” a cura di musicisti dell’Istituto Musicale “Soliva” di Casale Monferrato, dell’Istituto Comprensivo “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza, della Beggar’s Farm di Franco Taulino che si alterneranno nel corso del pomeriggio; alle 21, “Verdi al Vetus”, pièce teatrale di Maurizio Primo Carandini, ispirata al “Nabucco” di Giuseppe Verdi;

domenica 6 ottobre : alle 18 “Vivaldi Flute Consort” che vedrà protagonisti gli studenti di flauto del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria;

lunedì 7 ottobre : alle 15.30 convegno “Intelligenza artificiale e informazione” nell’ambito della 10° edizione del Premio giornalistico “Franco Marchiaro”. Con il saluto di Carlo Bartoli, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, i relatori professor Ruben Razzante, docente dell’Università Cattolica di Milano, ed il professor Giancarlo Ruffo, docente dell’Università del Piemonte Orientale; a seguire, un panel coordinato da Luca Ubaldeschi – direttore delle testate Nem già direttore de Il Secolo XIX – con Alessandra Costante, segretaria generale FNSI, Marco Ferrando, direttore del master di giornalismo “Giorgio Bocca” di Torino, Alberto Marello, direttore di Il Piccolo, bisettimanale di Alessandria, Fabio Marzaglia, direttore di Il Biellese e Beniamino Pagliaro, caporedattore di La Repubblica-Torino; nel corso della cerimonia verrà assegnato il premio “Testimone dell’Informazione” a Ferruccio De Bortoli;

martedì 8 ottobre : alle ore 18.30 concerti La terra vista da Vivaldi. “Le quattro stagioni” a cura dell’Ensamble Barocco l’Archicembalo, nell’ambito del Festival Ambiente & Sostenibilità. I concerti saranno accompagnati da altrettanti sonetti descrittivi di quanto avviene nella partitura musicale, scritti da un poeta anonimo (forse dal Vivaldi stesso);

mercoledì 9 ottobre : alle ore 20.30, concerto Bubbles and Berries, brani celebri della storia del Jazz a cura degli Amici del Jazz di Valenza;

giovedì 10 ottobre : due eventi – ore 10.30 preview della mostra fotografica Nel teatro dell’arte di Roberto Cotroneo; – ore 18.30 spettacolo di danza “Radici” a cura dell’associazione Stabilimento delle Arti ETS nell’ambito del Festival Internazionale “Vignale in danza”;

venerdì 11 ottobre : due eventi ore 18, concerto “Una violinista a Palazzo” a cura dell’Associazione Musicale Ondasonora APS, si esibirà Maristella Patuzzi, artista svizzera di livello internazionale; ore 21 “Con la testa tra le nuvole”, spettacolo teatrale di Massimo Bagliani a cura dell’associazione “Parole e musica”;

sabato 12 ottobre : ore 18.15 “Incontro con Milena Vukotic”, una delle più raffinate e popolari attrici italiane, nell’ambito del Festival “Adelio Ferrero” Cinema e Critica a cura del Circolo “Adelio Ferrero” di Alessandria.

Gli eventi si svolgeranno tutti a Palatium Vetus – Alessandria, piazza della Libertà 28 – sia nel cortile interno sia nella sala Broletto.

Nel corso degli eventi resteranno aperti al pubblico la mostra “Pietro Francesco Guala. I ritratti degli Scarampi provenienti dal Castello di Camino” – apertura prorogata al 1° dicembre 2024 –, la Collezione d’arte della Fondazione, e da sabato 12 ottobre anche la mostra fotografica “Nel teatro dell’arte” di Roberto Cotroneo.

Per info e aggiornamenti sul programma, consultare il sito:

www.fondazionecralessandria.it

FB @fondazionecralessandria