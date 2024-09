75 anni fa il Pontefice Pio XII proclamava il Principe delle Milizie Celesti, San Michele Arcangelo, quale Santo Patrono della Polizia di Stato dando immagine e simbolo alla missione di vigilanza, protezione, difesa dei valori della società e del suo regolare andamento e sviluppo incarnati dalla nostra Istituzione.

Ed ora come allora la grande famiglia della Polizia di Stato si riunisce, unendo le tante generazioni di donne e uomini che ne hanno indossato, ne indossano e ne indosseranno la divisa, per celebrarne i valori, i ricordi, i caduti, sotto l’ala protettrice del celeste patrono, nella consapevolezza dei propri valori e della propria storia.

Le celebrazioni, come da tradizione, si sono svolte in ogni provincia italiana.

Nel capoluogo alessandrino alle ore 09.30, presso il piazzale della Questura si è svolta la Commemorazione dei Caduti della Polizia di Stato officiata dal Cappellano Prof. Don Augusto PICCOLI, presso il sacrario a loro dedicato con deposizione di una corona alla presenza del Signor Prefetto, del Signor Questore, dei funzionari e del personale, di una rappresentanza degli Allievi frequentanti il 227° Corso Agenti della Polizia di Stato, nonché dei “ragazzi” del’A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di cui fa parte il personale in quiescenza), che garantiscono costantemente la loro presenza in tutte le occasioni ufficiali che si svolgono in questa provincia, a testimonianza dell’attaccamento alla nostra Istituzione.

Alle successive ore 10.00, presso la Caserma Cardile sede della locale Scuola Allievi Agenti, è stata celebrata la Santa Messa Solenne dal citato Cappellano della Polizia di Stato che ha visto la partecipazione del Signor Prefetto e del Questore, nonché delle massima Autorità civili e militari della provincia. La funzione, svoltasi nell’aula magna dell’istituto diretto dalla Dottoressa Elena Gola, è stata resa unica dalla contemporanea presenza di poliziotti di ieri, oggi e domani nonché da rappresentanze giunte dai diversi uffici di polizia dislocati nella nostra provincia. Tramite Don Piccoli il Vescovo di Alessandria, Mons. Guido Gallese, non potendo intervenire personalemente per altri impegni pastorali, ha fatto giungere il suo saluto e la sua benedizione.

Ha animato il momento solenne il coro degli Allievi della Scuola composto da una settantina di futuri poliziotti e diretto dal Vice Questore Barbara Romeo.