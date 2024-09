A seguito dello straordinario evento di nidificazione di una tartaruga Caretta caretta – ribattezzata Queen Elizabeth – avvenuto il 21 luglio scorso ad Alassio, presso lo stabilimento balneare “Bagni Londra”, nella mattinata di oggi i biologi del Gruppo Ligure Tartarughe – composto da Acquario di Genova, soggetto coordinatore, insieme ad Arpal e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta – che si occupano del monitoraggio di tutti i nidi liguri, in collaborazione con i biologi dell’associazione Delfini del Ponente APS, hanno predisposto un corridoio ombreggiato dal nido fino al mare per proteggere maggiormente gli eventuali piccoli nascituri nella breve strada da compiere fino all’acqua. In vista della possibile schiusa, è stata spianata la superficie sabbiosa dell’area del nido in modo da poter individuare più facilmente il cono di schiusa che normalmente si forma poco prima dell’uscita dei primi esemplari.

In questa occasione sono state collocate tre telecamere per la ripresa del sito. La prima, posizionata sul tetto della gabbia metallica a protezione del nido, è stata donata al Comune di Alassio dall’azienda milanese Hesa S.p.A. insieme al proprio partner tecnologico Hikvision e inquadra il corridoio d’uscita che conduce dal nido alla battigia, offrendo un monitoraggio costante e di alta qualità (4K), capace di offrire immagini chiare e dettagliate dell’area interessata all’evento.

Altre due telecamere si trovano invece all’interno della gabbia metallica a protezione del nido, installate – una dall’Associazione Delfini del Ponente APS e l’altra dal Comune di Alassio – con l’obiettivo di riprendere l’uscita delle tartarughe dalla sabbia.

“La nidificazione della tartaruga Caretta caretta nella Baia del Sole – dichiara il vicesindaco del Comune di Alassio con delega all’Ambiente, Angelo Galtieri – è una testimonianza importante della qualità delle nostre acque. Questo evento ci riempie di orgoglio, confermando ancora una volta che il nostro mare rappresenta un habitat eccellente per la fauna marina. Ora il nostro augurio è che la splendida collaborazione che si è creata tra i vari soggetti, pubblici e privati, impegnati per la buona riuscita di questo straordinario evento di nidificazione possa essere di buon auspicio per questa schiusa che attendiamo con trepidazione”.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento – dichiara l’assessore all’Informatica e al Demanio del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi – alla società Hesa e al suo partner tecnologico Hikvision per aver donato al Comune di Alassio una telecamera di ultima generazione che ci consente di monitorare con precisione uno degli eventi naturali più straordinari che il nostro territorio abbia mai ospitato. Un grazie speciale anche a tutti i numerosi altri soggetti coinvolti, a partire dagli Uffici Comunali di Alassio per l’impegno in questo progetto, in sinergia con la nostra amministrazione“.