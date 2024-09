A Diano Marina piazza Costituzione sarà temporaneamente chiusa al traffico per via degli interventi in via Saponiera, legati alla realizzazione della Ciclovia Tirrenica. La piazza resterà chiusa a partire da mercoledì 18 settembre e fino a fine lavori (intorno a maggio 2025): il Comune si impegna a informare i cittadini su eventuali aggiornamenti relativi alle tempistiche del cantiere.

Il traffico veicolare in via degli Orti sarà regolarmente garantito, così come il mercato settimanale, che continuerà a svolgersi senza subire variazioni.

“In questi mesi verranno eseguiti interventi per l’adeguamento delle infrastrutture e la creazione di percorsi ciclabili sicuri e integrati nel tessuto urbano” dichiara il Sindaco. “Consapevoli dei disagi per la cittadinanza, chiediamo di avere un po’ di pazienza: la Ciclovia Tirrenica rappresenta un passo importante verso una mobilità più sicura ed ecologica, un obiettivo che andrà a beneficio di tutti i cittadini e dei nostri turisti”.