domenica 4 agosto p.v., alle ore 16,00, si svolgerà la

programmata visita culturale al Cimitero Monumentale di Alessandria

organizzata da Italia Nostra APS Sezione di Alessandria in

collaborazione con il Comune di Alessandria e la società “Gestioni

Cimiteriali s.r.l.” per la valorizzazione del Patrimonio Culturale

rappresentato dal sito.

La visita avrà per oggetto “L’Arte nel Monumentale – viaggio tra gli

artisti e le opere d’arte nel Cimitero Monumentale di Alessandria”, in

questa occasione la funzione di diario della città attribuita al

Cimitero Monumentale è svolta dallo storytelling che suggeriscono le

figure di artisti Alessandrini tra le cui sepolture si snoderà

l’itinerario di visita che andrà a presentare le opere d’arte che

costellano il sito e le ultime “scoperte” relative al patrimonio

storico-artistico del Cimitero Monumentale acquisite nel corso delle

ricerche effettuate dall’ormai consolidato Gruppo di Lavoro costituito

presso la Sezione cittadina di Italia Nostra APS.

Le visite al Cimitero Monumentale sono, come di consueto, libere e

gratuite inoltre non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni: tel.328 7175254

Italia Nostra APS Sezione di Alessandria Francesca Petralia