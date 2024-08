Il prossimo appuntamento con la rassegna Concerti sul Lago è per

Sabato 3 agosto ore 21.00, con

ToRio Trio

Canti e racconti dal Brasile

Valbilene Coutinho – Voce

Fabrizio Forte – Chitarra 7 corde

Gilson Silveira – Percussioni

Sul sagrato della Chiesa di Santo Stefano (sul lago) – LUCINASCO

Per una serata che sarà, un magico viaggio musicale in terre brasiliane.

Imperdibile il concerto di sabato 3 agosto, per gli amanti della buona musica brasiliana.

La nota cantante brasiliana Val Coutinho, ormai nota al pubblico italiano per la spontaneità e la grinta con la quale interpreta il repertorio popolare brasiliano, sabato sera si presenterà a Lucinasco con un nuovo progetto, il ToRio Trio.

Ad accompagnarla in questo meraviglioso viaggio, fatto di samba, bossanova, choro e tanti altri ritmi brasiliani, due musicisti che si conoscono da anni e collaborano costantemente.

Alle percussioni il brasiliano Gilson Silveira, musicista esperto che vanta innumerevoli collaborazioni, conoscitore del repertorio brasiliano, cofondatore del Mitoka samba a Milano e poi del comunicato samba a Torino e alla chitarra classica 7 corde il chitarrista Italiano Fabrizio Forte, o come qualcuno lo chiama “Zetu Forte, brasiliano nel ritmo” , ormai da tempo noto per il suo impegno nella divulgazione della musica popolare brasiliana in Italia.

Sarà un viaggio da fare insieme, che attraverso alcuni dei brani più belli della tradizione popolare brasiliana, ci porterà, così come solo la musica sa fare, come per magia, proprio lì, in Brasile.

Prossimo appuntamento con la rassegna concerti sul lago:

Sabato 17 agosto ore 21.00

Chiesa Santi Stefano e Antonino (nell’antico borgo) Lucinasco

“Le voci d’Oro”

Omaggio ai grandi evirati

Florent Rami – Controtenore

Benoît Dumon – Controtenore

Axel Pojaghi – Violoncello

Marcello Formenti – Organo e Clavicembalo