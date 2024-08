Venerdì 23 agosto, alle ore 18.00, il Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina ha organizzato, a grande richiesta, un nuovo imperdibile appuntamento con “Brindando con Diana!”, l’aperitivo al Museo tra storia e degustazione. I visitatori, accompagnati dallo staff del Museo – Daniela Gandolfi, Lorenzo Ansaldo, Federico Lambiti – potranno passeggiare nelle sale ammirando i reperti esposti provenienti dall’antico Lucus Bormani e approfondendo in particolare la storia del vino, attraverso i manufatti storici (anfore, coppe, brocche) legati al suo trasporto e alla sua degustazione. Il viaggio nel percorso espositivo avverrà sorseggiando i pregiati vini offerti dalla Società Agricola San Martino di Maurizio Guardone che guiderà la degustazione assieme alle sapienti ed esperte mani dei sommelier della Delegazione di Imperia e Savona della FISAR (Federazione Italiana Sommelier), coordinata dal capo delegazione Ivano Brunengo e con la collaborazione della sommelier Rosella Porcella. Nella stessa occasione, verrà distribuito ai partecipanti il nuovo dépliant plurilingue (oltre in italiano, inglese e francese), dedicato al vino in età romana e a tutte le sue implicazioni sociali e commerciali, oltre che sulle tradizioni vitivinicole dell’antichità.

È gradita la prenotazione al n. telefonico 0183.497621 negli orari di apertura del Museo o all’indirizzo mail museodiano@istitutostudiliguri.191.it.; biglietto di ingresso a € 5,00

L’iniziativa è stata organizzata come di consueto in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso: intero € 5,00; ridotti € 2,50 e 2,00.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì e venerdì 9-12/21-23; giovedì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17