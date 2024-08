Grave perdita per Cervo, se ne va con Annina Elena un punto di riferimento per la vita sociale e politica del nostro territorio”

Annina Elena è stata una delle protagoniste della vita sociale, politica e amministrativa di Cervo dagli anni ’70 in poi ed oggi lascia un grande vuoto nella comunità cervese che ha servito con impegno instancabile e dedizione totale.

Nata ad Imperia il 07/08/1951e residente in Via Sandor Vegh 1 a Cervo, il Paese che ha amato con tutta se stessa

Consigliere comunale eletta nelle fila del PCI dal 1980 fino al 1995 con la legislatura del dott. Teresio Vigo, fu assessore al Commercio dal 1982 al 1985.

Dal 2014 al 2024 è stata Consigliera Comunale di Cervo con delega alla cultura e all’istruzione ed è stata in questo decennio che ha assunto il ruolo di:

Referente per il Comune di Cervo :• Del Progetto “Cervo Ti Strega” • della collaborazione con la Cumpagnia du Servu per l’evento Cervo in blu d’Inchiostro • della collaborazione con Pro Loco Progetto Cervo per l’organizzazione di eventi culturali e turistici :Notti Romantiche dei Borghi, Nuovamente, Festa europea della musica….

Il suo impegno nel sociale nasce in giovanissima età quando con un gruppo di coetanei guidati da Franco Ferrero, già Direttore dell’Azienda autonoma di Cervo e ideatore e curatore del Museo etnografico, si crea il Centro Sociale Cervese per la crescita e la sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche socio politiche locali e nazionali .

Attivista di sinistra, affiliata all’ANPI di cui ha ricoperto l’incarico di delegata del dianese ha sempre operato per la difesa dei diritti umani e delle pari opportunità stimolando nel suo ruolo di Dirigente scolastica i docenti all’attenzione alle fasce sociali più disagiate e fragili .

Annina è stata per tutti esempio di serietà, coerenza e di impegno civico.

La camera ardente verrà allestita venerdì alle ore 11 presso la sala Consiliare del Comune di Cervo dove alle ore 19 si terrà un tributo di riconoscenza da parte del mondo delle istituzioni, degli amici con un momento musicale conclusivo

I funerali saranno celebrati sabato 17 alle ore 10 presso la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.