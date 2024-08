Domani, martedì 6 agosto, sul palco di Villa Scarsella, in programma il 3° appuntamento del 13° Emd Festival. Il grande percussionista napoletano si esibirà con altre tre straordinari musicisti: Emanuele Cisi al sassofono, Andrea Pozza al pianoforte e Rosario Bonaccorso al contrabbasso. Nel corso della serata De Piscopo riceverà il Premio Città di Diano Marina. Ultimi biglietti disponibili.





Nel programma del 13° Emd Festival di Diano Marina, rassegna che dal 2012 svaria tra vari generi musicali ed artistici, irrompe il jazz, con una serata che si preannuncia indimenticabile. Domani, martedì 6 agosto, sul palco di Villa Scarsella, per esibirsi con il suo straordinario quartetto e per ricevere il Premio Città di Diano Marina, salirà Tullio De Piscopo, eclettico percussionista, autore di colonne sonore, cantante e collaboratore di Pino Daniele e di tantissimi artisti italiani e stranieri.

Per “Metti una sera con…”, a fianco del musicista napoletano tornano a suonare Emanuele Cisi (sax), Andrea Pozza (pianoforte) e Rosario Bonaccorso (contrabbasso), da molti anni suoi partner e collaboratori di lusso di musicisti europei, americani e di leggende del jazz.

Per il Tullio De Piscopo Jazz Quartet, attivissimo ad inizio degli anni ‘90 e tornato a rinverdire quei fasti circa tre anni fa, si tratta di una speciale reunion e quello di Diano Marina rappresenta l’unico appuntamento dell’estate in territorio ligure.

“È un grande onore conferire il Premio Città di Diano Marina al Maestro Tullio De Piscopo – afferma il sindaco Cristiano Za Garibaldi -. Questo riconoscimento non si limita a celebrare la sua carriera eccezionale come batterista e cantautore, ma vuole sottolineare il suo contributo inestimabile alla cultura musicale italiana e internazionale”.

De Piscopo arricchisce ulteriormente l’albo d’oro del Premio Città di Diano Marina, che per tradizione viene assegnato ad un grande artista nell’ambito dell’Estate Musicale Dianese Festival, sin dalla prima edizione. Negli anni scorsi il riconoscimento è stato assegnato a Leo Nucci (baritono, 2023), Oriella Dorella (ballerina, 2022), Susanna Rigacci (soprano, 2021), Renata Scotto (soprano, 2020), Liliana Cosi (ballerina, 2019), Amarilli Nizza (soprano, 2018), John Osborn (tenore, 2017), Alfonso Antoniozzi e Bruno Praticò (baritoni, 2016), Roberto Servile (baritono, 2015), Fabio Armiliato (tenore, 2014), Katia Ricciarelli (soprano, 2013), Mariella Devia (soprano, 2012).

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. I posti sono numerati e in via di esaurimento. Gli ultimi biglietti (primo settore 25 euro, secondo settore 20 euro, under 14 ridotto 10 euro) sono in prevendita presso l’ufficio Emd di via Cavour 30 a Diano Marina (tutte le mattine, esclusi festivi, dalle ore 9.30 alle 12.30) e da Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare. In caso di disponibilità, gli ultimi tagliandi saranno in vendita al botteghino di Villa Scarsella prima dello spettacolo. Info e prenotazioni: 351.4221860 (anche whatsapp).

L’Emd Festival proseguirà nella seconda metà di agosto con altri quattro appuntamenti di alto livello.

L’organizzazione è curata dall’Associazione Ritorno all’Opera, in collaborazione con gli Amici della Musica del Golfo Dianese, e si avvale del sostegno del Comune di Diano Marina, Assessorato Turismo e Manifestazioni, inoltre del patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

I protagonisti della serata di martedì 6 agosto

Tullio De Piscopo – Nato a Napoli nel 1946, nella sua famiglia la musica era di casa. Il trasferimento a Milano lo lancia già dalla fine dei anni ´60, cominciando ad ottenere i primi ingaggi nella discografia e in Rai, collaborando anche con numerosi artisti di successo nel panorama della musica pop (Enzo Jannacci, Roberto Vecchioni, Mina, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Adriano Celentano). Negli anni ’80 raggiunge l’apice della sua carriera unendosi alla band di Pino Daniele. Oltre ad essere un straordinario batterista, ha anche avuto una notevole carriera come cantante: il suo brano “Andamento lento” presentato al Festival di Sanremo nel 1988 è diventato una vera e propria hit. De Piscopo ha creato un’impronta indelebile nella scena musicale italiana e il suo impatto è riconosciuto a livello internazionale. Il suo carisma, la sua attitudine unica sullo strumento e la sua influenza su generazioni di batteristi, lo hanno reso una figura di riferimento nel panorama italiano e internazionale. Oltre che con Pino Daniele, ha collaborato con stelle del firmamento musicale quali Quincy Jones, Chet Baker, Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan, Gil Evans, Gato Barbieri, Vinícius de Moraes, Buddy DeFranco, Astor Piazzolla, Mina, Adriano Celentano, Lucio Dalla, Manu Chao, Franco Battiato, Fabrizio De André, Enzo Jannacci.

Emanuele Cisi – E’ sicuramente tra i più apprezzati sassofonisti italiani, da tempo inserito nella scena sassofonistica mondiale. Unisce una grande conoscenza della tradizione ad un solido e trasparente senso dell’invenzione e dello swing, oltre ad una tecnica straordinaria.

Andrea Pozza – Unanimemente riconosciuto come uno dei migliori pianisti jazz a livello internazionale, adorato da tutti i grandi jazzisti che hanno suonato con lui, da Chet Backer a Scott Hamilton, da George Coleman a Charlie Mariano e molti altri.

Rosario Bonaccorso – Contrabbassista, compositore e produttore. Imperiese, da oltre 40 anni suona al fianco di grandi del jazz europeo ed americano. Ha collaborato stabilmente e registrato con artisti del calibro di Elvin Jones, Enrico Rava, Stefano Di Battista, Pat Metheny, Kenny Barron. E´ band leader di interessanti progetti musicali originali, con i quali si è esibito in molti importanti festival europei. Da 28 anni é il direttore artistico del Percfest di Laigueglia, una delle più importanti rassegna jazz d’Italia, da lui creata nel 1996.

Il programma completo del 13° Emd Festival

Parco di Villa Scarsella – ore 21.30

Venerdì 12 luglio

Galà della Danza – Premio Diano Marina alla carriera alla étoile Luciana Savignano

Con la compagnia di danza contemporanea Deos Genova e la Scuola New Movanimart

Posto unico: 15 euro

Venerdì 26 luglio

Il Barbiere di Siviglia – opera completa di Giacchino Rossini

Interpreti: Wiliam Allione (Figaro), Cristiano Scilla (Rosina), Enrico Iviglia (Il Conte d’Almaviva), Fulvio Massa (Bartolo), Alberto Comes (Basilio), Simona Ritoli (Berta), Alessandro Garuti (Ambrogio).

Con il Coro Opera di Parma, Orchestra Sinfonica Terre Verdiane

A cura di Fantasia in Re. Regia di Alessandro Brachetti. Direttore: Stefano Giaroli. Scenografie e costumi: Arte Scenica.

Primo settore: 25 euro – Secondo settore: 20 euro

Martedì 6 agosto

Tullio De Piscopo Jazz Quartet

Metti una sera con… Emanuele Cisi (saxofono), Andrea Pozza (pianoforte), Rosario Bonaccorso (contrabbasso) e Tullio De Piscopo (batteria)

Nel corso della serata consegna del Premio Città di Diano Marina a Tullio De Piscopo

Primo settore: 25 euro – Secondo settore: 20 euro





Sabato 17 agosto

Barock… viaggio nella musica, dal barocco al rock

Con il quartetto d’archi Alter Echo String Quartet: Marta Taddei (violino), Noemi Karamas (violino), Roberta Ardito (viola), Rachele Rebaudengo (violoncello)

Posto unico: 15 euro

Giovedì 22 agosto

Queen Tribute Show – Tributo ai Queen

Concerto-spettacolo dei Break Free (Giuseppe Malinconico, Paolo Barbieri, Kim Marino e Sebastiano Zanotto)

Primo settore: 25 euro – Secondo settore: 20 euro





Sabato 24 agosto

Al Cavallino Bianco – operetta in due atti di Ralph Bénatzky

Interpreti: Domingo Stasi (Leopoldo), Cristiano Scilla (Gioseffa), Alessandro Brachetti (Sigismondo Cogoli), Silvia Felisetti (Claretta H.), Domenico Menini (Piergiorgio Bellati), Federica Venturi (Ottilia Bottazzi), Fulvio Massa (Petronio Bottazzi), Stefano Orsini (prof. Hinzelmann).

A cura della Compagnia Teatro Musica Novecento.

Orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli. Regia: Alessandro Brachetti. Coreografie: Salvatore Loritto.

Primo settore: 24 euro – Secondo settore: 20 euro





Giovedì 29 agosto

L’Anima del Tango – Omaggio ad Astor Piazzolla

Ensemble Dodecacellos – Direttore: Andrea Albertini

Posto unico: 15 euro



Per tutte le serate

Ridotto Under 14 (nati/e dal 2010 in poi): 10 euro