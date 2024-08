Il consigliere regionale alessandrino di Forza Italia Davide Buzzi Langhi, già vicesindaco a Palazzo Rosso si stringe alla famiglia in questo momento di dolore: «Mario Paglieri ha rappresentato tanto per la nostra città. È stato un grande imprenditore che ha dato lustro non solo ad Alessandria e alla sua provincia ma a tutto il Piemonte e all’Italia. Ha saputo creare una impresa capace di stare sempre al passo dei tempi e, insieme alla sua famiglia, ha contribuito all’economia della città anche a livello di export perchè ha saputo aprire l’azienda anche verso il mondo. Alla sua famiglia, che anche nelle generazioni più giovani continua a portare avanti questo brand strategico, vanno le più sentite condoglianze mie e di tutta Forza Italia».

