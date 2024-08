Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di oggi, lunedì 5 agosto, alla frazione Rivalta Scrivia di Tortona per un uomo della zona che per cause ancora in corso di accertamento alla guida di una Fiat Panda che si è piegato creando problemi alla rete di illuminazione elettrica. L’uomo non si è fatto nulla di grave ma sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortona che hanno ripristinato la situazione mettendo in sicurezza il palo.

Correlati