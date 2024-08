Alla guida del proprio scooter percorre le colline Tortonesi, ma sbanda ed esce fuori strada. Finisce in un fosso con il mezzo che gli finisce addosso e lui non riesce a liberarsi. Per fortuna son o intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che con la polizia municipale (in servizio anche il giorno di Ferragosto) lo hanno soccorso e consegnato ai soccorritori del 118.

E’ accaduto oggi pomeriggio, giovedì 15 agosto, poco dopo le 14 in strada Bedolla. La vittima un uomo di 55 anni che per fortuna ha riportato solo lievi ferite.