Il Polo Scolastico M.M. Ollandini di Alassio, sede delle scuole secondarie di primo grado, è stato ufficialmente candidato al prestigioso “The Plan Award”, un riconoscimento internazionale annuale che celebra l’eccellenza in architettura, interior design e pianificazione urbana, organizzato dalla rinomata rivista di architettura “The Plan”.

Nella categoria Education, la giuria internazionale, composta da figure di spicco nel mondo della progettazione, ha selezionato il polo scolastico, riconoscendo la qualità architettonica dell’intervento e il suo inserimento armonioso nel contesto territoriale.

L’Amministrazione Comunale di Alassio, attraverso il consigliere con incarico all’Edilizia Scolastica Fabio Macheda, esprime profonda soddisfazione per il prestigioso riconoscimento attribuito al progetto, curato dallo studio Eutecne, società di architetti e ingegneria di Perugia guidata dall’Ing.Federico Frappi e dall’Arch. Olimpia Lorenzini.

“Questo importante traguardo – sottolinea il consigliere Fabio Macheda – è la conferma dell’eccellenza raggiunta grazie all’impegno congiunto della nostra amministrazione, delle risorse pubbliche della città di Alassio e del contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il Polo Scolastico M.M. Ollandini rappresenta un edificio scolastico all’avanguardia, realizzato per il beneficio della comunità alassina. La costruzione del nuovo centro scolastico in via Gastaldi non è stata solo un’opera di sostituzione dell’edificio preesistente, ma un’opportunità per ridisegnare una parte significativa della città. Il progetto è stato sviluppato con due obiettivi principali: creare un complesso con una forte identità architettonica e dare una nuova immagine comunicativa al tessuto urbano esistente. Il risultato è un’architettura che si integra perfettamente nel paesaggio circostante, evocando l’immagine di una grande nave che si affaccia verso il mare”.

L’Istituto Ollandini è stato realizzato seguendo criteri di sostenibilità ambientale e benessere degli utenti, utilizzando materiali a basso impatto ambientale e tecnologie avanzate per garantire elevati standard energetici. L’edificio è dotato di un sistema VMC con recupero di calore, riscaldamento a pavimento, illuminazione LED e un sistema fotovoltaico sul tetto. Composto da tre livelli, il complesso ospita aule, laboratori, uffici, una mensa per 300 studenti, una palestra e un auditorium utilizzabile anche per eventi esterni. Gli spazi interni, caratterizzati da ampie vetrate e colori vivaci, favoriscono la permeabilità tra l’interno e l’esterno, creando un ambiente educativo innovativo e stimolante. Il percorso creato sui tetti a gradoni offre una vista panoramica sul mare, con terrazze e gradini che collegano gli spazi interni a quelli esterni, permettendo alle attività scolastiche di espandersi anche all’aperto. Il Polo Scolastico M.M. Ollandini si distingue dunque come un’opera che non solo risponde alle esigenze educative, ma contribuisce a ridefinire il concetto stesso di scuola, integrandosi armoniosamente con il territorio e diventando un punto di riferimento per l’intera comunità.