Sono da poco passate le otto di sera, quanto i Carabinieri notano un uomo sospetto all’interno di un veicolo. Decidono di aspettare, per capire il motivo della sua presenza lungo una via cittadina, finché un secondo uomo lo raggiunge, sale in auto e gli porge del denaro. È uno scambio di droga. I Carabinieri intervengono, fermano entrambi, li perquisiscono e trovano nelle tasche del primo 90 euro in contanti, mentre in quelle del secondo una dose di cocaina.

Lo spacciatore, un pluripregiudicato 52enne, viene arrestato in flagranza di reato e l’acquirente segnalato alla Prefettura come assuntore.