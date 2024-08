Giornata della prevenzione e della sicurezza per i bambini e ragazzi del Centro estivo comunale presso lo Chalet Castello di Tortona. Hanno partecipato all’iniziativa: Protezione civile Tortona e Bassa Valle Scrivia, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, AIB Volpedo, Croce Rossa, Confraternita Misericordia. È stato proposto un percorso dove il personale educativo ha illustrato i mezzi e le attrezzature in dotazione, rispondendo alle domande e dando l’opportunità di sperimentare percorsi stradali in sicurezza.

Alla mattinata hanno partecipato anche il Sindaco Federico Chiodi e gli Assessori Anna Sgheiz e Giordana Tramarin che hanno portato i saluti dell’Amministrazione comunale.