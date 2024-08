La Provincia di Alessandria comunica che per i lavori di realizzazione della rotonda fra la strada 211 della Lomellina (fra Sale e Rivalta Scrivia) e strada Bosco a Tortona, in corrispondenza della nuova Cittadella dello Sport, saranno necessarie modifiche alla viabilità per circa 1 km, in corrispondenza del nuovo impianto sportivo. In particolare:

dalle ore 8 alle 18 del 4 settembre sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, con divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 km orari per lavori propedeutici alla realizzazione della rotonda con strada Bosco;

dalle ore 8 alle 19 dal 2 al 13 settembre, restringimento della carreggiata con divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 km orari per esecuzione opere stradali;

dalle ore 8 alle 19 dal 9 al 13 settembre, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo, con divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 km orari per lavori di ripavimentazione ripavimentazione del tratto di strada provinciale nel tratto prospicente alla Cittadella in costruzione.