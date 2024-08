Il 30 agosto, in zona Sant’Anna (viale Torino), Diano Marina ospiterà la prima edizione del “Music Summer Beach”, un nuovo format, ideato da Carmine Esposito, che si presenta come un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale completa, offrendo una serata ricca di performance live con artisti emergenti e affermati della scena musicale italiana. A partire dalle 21:30, il palco del “Music Summer Beach” vedrà alternarsi SaSa, Alo, Dr Myine, Cioffi, Niveo, Thomas, Settembre e Crytical in uno spettacolo gratuito, aperto a tutti, che animerà la serata estiva in una location suggestiva come quella del Lido Sant’Anna.

Tra i protagonisti della serata spicca il nome di Andrea Cioffi, cantautore salentino che, nonostante la giovane età, ha già conquistato il pubblico italiano con la sua musica. Classe 1996, Cioffi ha iniziato a scrivere canzoni e a suonare chitarra e pianoforte in giovane età, attirando presto l’attenzione di artisti come Fabrizio Moro e Le Vibrazioni, che lo hanno sostenuto nel suo percorso artistico. Recentemente, è stato protagonista di eventi di grande risonanza come il Concerto del Primo Maggio a Roma e il Battiti Live.

Un altro nome di rilievo è quello di Niveo, alias Marco Fasano, giovane cantautore pistoiese classe 2003, che ha mosso i primi passi nel mondo della musica durante il lockdown, componendo i suoi primi brani e attirando l’attenzione dell’etichetta Formica Dischi. Nel 2022 con la partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, ha riscosso successo con il brano “Scarabocchi” mentre nel 2024 ha pubblicato il singolo estivo “Mi ami solo d’estate”.

Thomas, classe 2000, è un altro degli artisti che si esibiranno al “Music Summer Beach”. Con una passione per la musica funky e un talento naturale per il canto e la danza, Thomas Bocchimpani ha già all’attivo diverse pubblicazioni discografiche e una carriera promettente. Dopo aver partecipato ad “Amici di Maria De Filippi” nel 2016, ha pubblicato l’EP “Oggi più che mai”, che ha ottenuto un successo immediato.

Andrea Settembre, nato a Napoli nel 2001, ha iniziato il suo percorso musicale da giovanissimo, partecipando a trasmissioni come “Io Canto” e “The Voice of Italy”. Parallelamente alla sua carriera musicale, Settembre ha sviluppato una forte presenza sui social media, con 1 milione di followers su TikTok, consolidando il suo ruolo di artista emergente nella scena italiana.

Crytical, pseudonimo di Francesco Paone, giovane talento nato a Pescara nel 2004, rappresenta la voce più fresca del gruppo. Dopo aver studiato musica al Liceo Musicale di Pescara, Crytical ha deciso di mettersi alla prova partecipando ad “Amici 21”, dove ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico.

Si esibiranno inoltre gli artisti Alo, SaSa e Dr Myine. Il cantante dianese Alessandro Casini (Alo), salirà sul palco della sua città dopo esperienze formative di rilievo come X-Factor 12 e il nuovo singolo uscito a maggio. Dr Myine – al secolo Carmine Esposito – regalerà allegria e ironia con “Botto…x” e “Forte lento”, presentando anche il giovane SaSa, promettente voce che ha caratterizzato diverse serate estive in quest’estate dianese.

L’evento non è solo una celebrazione della musica, ma anche un momento di valorizzazione del territorio di Diano Marina. A questo proposito, l’Assessore con delega al Turismo Luca Spandre ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione di un evento musicale in viale Torino. “Siamo felici di tornare ad animare località Sant’Anna, una delle aree che forse più di tutte ha contribuito a rendere Diano Marina un polo turistico di grande attrattiva”. “Il ‘Music Summer Beach’ rappresenta un’occasione per valorizzare questa zona con una serata all’insegna della musica e del divertimento” ha concluso il Consigliere con delega alle Manifestazioni Gianluca Gramondo.