Nella serata di ieri, lunedì 27 agosto, alle ore 21 circa, veniva denunciata la scomparsa di un uomo, A.D.F. 80 anni, allontanatosi dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona, dove era in cura. L’anziano, originario del genovese, è da qualche tempo ospite presso una residenza sanitaria della città e soffre di gravi problemi cognitivi. Subito sono state attivate le ricerche che hanno coinvolto i Carabinieri, la Polizia Locale, Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile: il Coordinamento provinciale di Alessandria, il Gruppo di Tortona, AIB di Volpedo e il Gruppo Bassa Valle Scrivia, oltre al Gruppo Alpini di Tortona. L’immediata mobilitazione ha consentito di ritrovare la persona scomparsa verso la mezzanotte in via De Rosa nel quartiere San Bernardino, mentre girovagava nei pressi del Santuario della Madonna della Guardia.

“Doveroso rivolgere un ringraziamento alle forze dell’ordine e a tutti i volontari di Protezione Civile che hanno partecipato all’operazione – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – svolta brillantemente e in tempi rapidi dimostrando ancora una volta l’efficienza operativa garantita a livello locale negli interventi di sicurezza e soccorso”.