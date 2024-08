L’Unità di Ricerca delle Professioni Sanitarie del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria è stata tra i protagonisti della seconda edizione dell’International Research Conference che si è svolta il 22 e 23 agosto nell’UCD School of Nursing, Midwifery and Health Systems di Dublino.

A rappresentare l’Unità di Ricerca – la cui referente è Tatiana Bolgeo – sono state Roberta Di Matteo e Menada Gardalini: insieme hanno infatti presentato due progetti promossi dal DAIRI intitolati “Circular economy and environmental impact of small medical remanufacturing devices” e “Patient involvement in the implementation of Nordic Walking program in chronic renal failure patients: a pilot study”.

In particolare, i due studi riguardano l’impatto che le attrezzature mediche rigenerate possono avere sui pazienti e l’implementazione del nordic walking in una popolazione con insufficienza renale cronica.

Oltre a essere l’occasione per rinnovare il già affiatato rapporto con il contesto scientifico internazionale, e in particolare con quello irlandese, lo è stata anche per condividere esperienze e opportunità, pianificare nuove attività e l’avvio di progetti futuri.