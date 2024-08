Ultimo appuntamento nella serata di giovedì 29 per la 13a edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival. A Villa Scarsella lo spettacolo “L’Anima del Tango”, dedicato al grande compositore argentino e al suo modo di interpretare questo genere musicale.

Sul palco sono attesi l’ensemble Dodecacellos, la cantante Angelica Depaoli, il polistrumentista Giuseppe Canone ed i ballerini di Danzarte.

Si intitola L’Anima del Tango ed è dedicato allo straordinario compositore argentino Astor Piazzolla l’appuntamento conclusivo del 13° Emd Festival di Diano Marina. Dopo la danza, l’opera, il jazz, la musica da camera, il rock con il tributo ai Queen e l’operetta, per il gran finale è stata scelta la musica latina.

Piazzolla, per il suo modo di interpretare (e stravolgere rispetto alla tradizione) il tango, è considerato uno dei più grandi, geniali e controversi musicisti del secolo scorso. Giovedì 29 (ore 21.30) sul palco di Villa Scarsella, per dar vita a questa attesa serata, saliranno, sotto la direzione del maestro Andrea Albertini, l’ensemble Dodecacellos, gruppo di soli violoncellisti, il polistrumentista Giuseppe Canone (sax, clarinetto, fisarmonica e bandoneon), la cantante Angelica Depaoli ed i ballerini di Danzarte, alle prese con i sensuali movimenti del tango, con la coreografia di Stefano Botto.

Piazzolla negli anni ‘60 introdusse il “tango nuevo”, frutto dell’inserimento di strumenti musicali che tradizionalmente non si usavano per il tango argentino e di profonde modifiche delle metriche, creando uno stile tanto personale quanto lontano dalla tradizione.

Oblivion, Adios Nonino, Ave Maria, Libertango sono alcuni dei “titoli” che verranno proposti. Non mancherà anche l’esecuzione di brani di autori (Louis Bacalov, Richard Galliano e Carlos Gardel) che hanno subito l’influenza di Piazzolla e ne hanno proseguito il discorso musicale.

“Piazzolla dal punto di vista compositivo è stato un rivoluzionario – spiega il maestro Albertini -. Ha saputo applicare gli stilemi colti della musica d’avanguardia al mondo reazionario e conservatore del tango argentino. Dopo poche battute di un suo brano, se ne riconosce lo stile, la particolarissima melodia e l’inconfondibile ritmo, “sporcati” da una creatività sempre viva. Il tango si trasforma da “momento triste da ballare” a “musica d’ascolto per palati fini”. Nelle sue partiture non scende mai a compromessi, la sua musica si ama o si odia. Tutto questo emergerà nel corso dello spettacolo, durante il quale la rilettura dei brani più celebri assumerà sfumature particolarissime”.

Tra gli artisti che hanno collaborato – ci riferiamo soprattutto agli anni ‘70 – con Piazzolla, contribuendo alla sua opera, merita di essere citato Tullio De Piscopo, il percussionista che solo qualche giorno fa, proprio a Villa Scarsella, ha ricevuto il prestigioso Premio Città di Diano Marina per la sua eccezionale carriera.



I protagonisti. Di alto profilo il cast che si esibirà sotto la direzione dell’attivissimo e bravissimo maestro Andrea Albertini, volto noto dell’Emd Festival, che vestirà anche i panni del Cicerone della serata. L’ensemble Dodecacellos, che già in passato è stata apprezzata protagonista dell’Estate Musicale Dianese, è una formazione da camera di soli violoncelli (in taluni casi utilizzati anche come strumenti a percussione), sulle scene dal 2010, creata da Albertini con l’intento di diffondere la “musica colta” attraverso trascrizioni per il più affascinante tra gli strumenti ad arco. Il repertorio abbraccia tutta la storia della musica, con particolare attenzione per i brani scritti per la settima arte, il cinema, come nel caso di Piazzolla. Il gruppo si avvale della collaborazione di Arianna Menesini, solista dei Rondò Veneziano. L’ensemble è stata protagonista di prestigiosi concerti ed ha negli collaborato, anche in ambito teatrale, con svariati artisti di fama nazionale (tra gli altri Giuseppe Pambieri, Ugo Pagliai e Paola Gassman), è stata chiamata ad esibirsi nell’ambito di qualificati eventi (ad esempio ha rappresentato la musica da camera italiana a Milano in occasione di Expo) e prestigiosi festival. Angelica Depaoli è una cantante che ha all’attivo esperienze di prestigio. Collabora con diverse formazioni, svariando dalla musica leggera a quella antica e barocca, sino al jazz. Con l’ensemble Dodecacellos si è esibita nei principali teatri italiani in un progetto legato alla spiritualità ed alla commistione tra la musica colta e leggera, con Le Muse svolge il ruolo di voce solista nell’Omaggio a Ennio Morricone, presentato con successo negli anni scorsi anche a Diano Marina. La voce di Angelica omaggerà non solo la musica del grande Astor, ma anche quella che è stata la sua voce di riferimento: la grande Milva. Giuseppe Canone, già componente dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Milano, tra le altre cose è primo clarinetto dell’Orchestra Classica di Alessandria e, a proposito del tema della serata, è reduce dallo spettacolo Tango DiVino, promosso in collaborazione con la Cantina Produttori del Gavi.



Biglietti. Il titolo d’ingresso (posti numerati) per la serata può essere acquistato in prevendita (senza sovrapprezzo) o al botteghino. I biglietti sono in vendita a 15 euro presso l’Ufficio Emd di via Cavour 30 a Diano Marina (dalle ore 9.30 alle 12.30), presso Gianni Viaggi a San Bartolomeo al mare. Per info e prenotazioni: 351.4221860. (anche whatsapp).

Organizzazione. L’Estate Musicale Dianese Festival, rassegna che da anni si contraddistingue per un qualificato cartellone spaziando tra più generi musicali ed artistici, è organizzato dall’Associazione Ritorno all’Opera e dall’Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese, con il sostegno del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.