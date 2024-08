“Questa mattina a Laigueglia abbiamo assistito a un evento unico: la schiusa di oltre 40 tartarughine Caretta caretta, a conferma del successo dell’impegno della Regione Liguria nella tutela ambientale. Con i suoi 34 comuni premiati, la Liguria è ancora una volta regina delle Bandiere Blu 2024. Questo traguardo eccezionale evidenzia il costante lavoro di valorizzazione del patrimonio costiero, rendendo le nostre località balneari sempre più attrezzate e sostenibili, nonché attente alla flora e alla fauna marine. In attesa della schiusa di oggi, la Regione è stata infatti in contatto con ARPAL per monitorare la situazione, ed è pertanto una grande soddisfazione vedere che tutto è andato per il meglio. Ringrazio il Comune di Laigueglia, ARPAL, l’Acquario di Genova con i suoi biologi, i titolari dello stabilimento e soprattutto i tanti volontari per il loro prezioso contributo. Attendiamo con entusiasmo anche la schiusa nei Comuni di Finale Ligure, Arma di Taggia, Alassio e Pietra Ligure, e invitiamo tutti i cittadini a seguire gli sviluppi”.

Così Alessandro Piana, presidente facente funzioni della Regione Liguria, ha commentato la nascita delle tartarughe Caretta caretta a Laigueglia, all’interno di uno stabilimento balneare dove le uova erano state deposte intorno al 19 giugno scorso.

