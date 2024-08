La notizia è di quelle davvero importanti: il giovane Tommaso Bosio di Tortona, non ancora maggiorenne, è stato convocato nella nazionale italiana che domenica prossima, 25 agosto, ad Andorra, gareggerà ai mondiali di Mountain Bike. Sono soltanto 20 i convocati in tutta Italia che difenderanno i colori nazionali nelle sei diverse discipline (tre maschili e tre femminili) e Tommaso è stato convocato per la categoria Uomini junior, quella dei più giovani.

La convocazione premia un atleta tortonese (che corre però per la Ciclistica Trevigliese in provincia di Bergamo) che quest’anno ha ottenuto grandi successi: ha vinto gli internazionali d’Italia nel giugno scorso, gara a tappe dove ha ottenuto diverse vittorie ed è giunto terzo ai campionati Italiani di MTB il 20 luglio scorso. La convocazione premia un’annata straordinaria e chissà che il giovane Tortonese non ci regali un’altra straordinaria prestazione.