Acqui Terme – Dovrà scontare un lungo periodo in galera il rapinatore di Acqui, noto per le rapine che aveva commesso due anni fa a quattro minorenni e ad un anziano della zona. A seguito delle indagini compiute nell’immediatezza, i Carabinieri di Acqui avevano interrotto le attività criminose del soggetto denunciandolo all’Autorità Giudiziaria. All’uomo, un 24enne del posto era stata data anche la possibilità di scontare la pena attraverso un affidamento in prova ai servizi sociali ma la violazione delle prescrizioni imposte dal programma e la commissione di un ulteriore fatto di reato il giorno di ferragosto ha imposto la sua carcerazione. Il Magistrato di sorveglianza ha dunque interrotto la misura alternativa ordinando ai Carabinieri il suo accompagnamento in carcere

Ora si trova alla Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.