Oltre quattro ore per salvare un gatto che era finito nel tubo discarco e poi, dopo averlo salvato spengono un incendio nella casa dei proprietari dell’animale che nel frattempo si era appiccato partendo da una stufa a pellet.

Sembra incredibile, così come sembra incredibile che col caldo insopportabile di questi giorni nel Tortonese si debba accendere una stufa, ma è accaduto veramente così.

E’ accaduto in una cascina del Comune di isola Sant’Antonio quando i pompieri poco dopo le 11 del mattino di oggi, sabato 10 agosto, si sono messi alla ricerca di un gatto che era finito nel tubo di scarico e non riusciva più a venire fuori. I pompieri hanno lavorato duramente ed incessantemente sotto il solleole fino alle tre del pomeriggio per capire dove fosse finito l’animale e alla fine sono riusciti a salvarlo tirandolo fuori dalla fossa biologica dove l’animale era finito e stava chiaramente annegando.

Tempo di ripulirlo e consegnarlo sano e salvo ai proprietari che al momento di lasciare la cascina vengono chiamati dai medesimi per un incendio che nel frattempo si era sprigionato all’interno dell’abitazione. Secondo la prima ricostruzione era stata accesa una stufa a pellet per scaldare l’acqua ma il cattivo funzionamento aveva provocato un incendio. per fortuna i pompieri erano già sul posto e sono riusciti a spegnere le fiamme in pochi minuti contenendo di danni che in caso contrario sarebbero stati ingenti.