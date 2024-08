L’Assessorato alla Cultura del Comune di Acqui Terme, nell’ambito della Rassegna Mostre 2024, ha il piacere di presentare presso la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera la Mostra Fotografica “ACTION PAINTING” di Francesco Fiore dal 17/08/2024 all’01/09/2024.

Francesco Fiore considera la fotografia come il più autentico mezzo di comunicazione per dar vita ad un pensiero, ad uno stato d’animo.

In questa mostra, l’Autore rappresenta preziosi istogrammi d’una sensibilità estetica maturata attraverso profonde meditazioni, sui fenomeni naturali. Le fotografie, così raccolte, suscitano stupore, ma anche un certo smarrimento, delineando i limiti tecnici del nostro “action painting”, nei confronti di quello sublime espresso dalla Natura, la cui incessante attività produce forme concrete che Noi amiamo definire, astratte.

Tra le numerose iniziative organizzate e curate dall’Autore, nel corso degli anni, di grande successo si è rivelata la Mostra Fotografica “Il Silenzio della Natura” con scatti realizzati dalla cantante ELISA, nella città di Ovada. Francesco Fiore è stato Delegato FIAF per la Provincia di Alessandria, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

La mostra fotografica sarà visitabile dal 17 agosto al 1 settembre con i seguenti orari:

da martedì a domenica: ore 16:00 – 19:00

serale: venerdì e sabato ore 21:00 – 23:00