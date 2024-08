Novi Ligure – Sono le nove del mattino, forse per il caldo afoso o per l’abuso delle sostanze alcoliche, un uomo di 30 anni perde il lume della ragione e inizia ad aggredire verbalmente alcuni passanti inveendo contro di loro.

Non è bastato l’arrivo di una sola autoradio per ricondurre l’uomo alla calma è la centrale operativa ha dovuto rinforzare i colleghi della Stazione del luogo con altre due pattuglie di Serravalle Scrivia e Capriata d’Orba.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno dapprima chiesto all’uomo di fermarsi, successivamente lo hanno accerchiato e poi si sono stretti addosso riuscendo ad ammanettarlo e trasportarlo in Caserma in Camera di sicurezza dove è rimasto una notte in attesa del giudizio di convalida ed il rito direttissimo.

Qualche contusione ai Carabinieri intervenuti giudicabili guaribili in pochi giorni di convalescenza dell’Autorità Giudiziaria che nel pomeriggio del 22 agosto u.s. convalidava l’arresto, lo condannava a sei mesi di reclusione, con pena sospesa e ne disponeva la liberazione.

