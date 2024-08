I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alessandria sono dovuti intervenire presso un hotel della città perché una persona, un 52 enne in grave stato di alterazione, forse dovuta all’abuso di sostanze alcoliche o per un disturbo della personalità, pretendeva di avere una camera in albergo senza pagare.

Neanche l’arrivo dei Carabinieri è servito a calmarlo, poiché alla loro vista l’uomo si è scagliato contro colpendoli più volte.

Per quel comportamento è stato arrestato in flagranza di reato e trattenuto in Camera di sicurezza in attesa della convalida da parte del Giudice di Alessandria, che nella mattinata del 22 agosto u.s. convalidava l’arresto disponendone la liberazione