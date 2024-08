PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: visite libere dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Info 0144 57555; info@acquimusei.it. Costo biglietto: intero 4€, ridotto 2€.

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visita guidata su prenotazione ore 10.30 (orario soggetto a riconferma), con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti, durata totale). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com; Costo biglietto: intero 15€.

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione con orario 14.00 – 17.00. Informazioni e prenotazioni: 0141 922535; info@castellodirazzano.it. Costo biglietto a partire da 6€ ingresso al museo e cantine.

Morsasco – Castello di Morsasco: visite guidate solo su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com. Costo biglietto: intero 10€, ridotto 8€

Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth De Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 09.00-13.00 e 14.00-20.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso. Info e prenotazioni: tel. 345 8566039. Costo biglietto: intero 10€.

Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): visite accompagnate dalle ore 17.00 alle ore 19.00 solo su prenotazione. Prenotazione obbligatoria sul sito: https://www.trisobbio.eu/torre_castello/

Costo biglietto: intero 2€. Info: 0143 871104; info@trisobbio.eu

PROVINCIA DI ASTI

Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite libere con i seguenti orari 10.00-19.00. Per informazioni e prenotazioni 0141 957154, oppure 347 0834805 info@comune.castelnuovocalcea.at.it. Ingresso gratuito.

Costigliole d’Asti – Castello di Rorà: aperto con orario 10.30 – 12.30 e 15.00 – 19.00. Per informazioni e prenotazioni: 0141 962210 (int. 210) oppure 348 3059089; manifestazioni@costigliole.it. Ingresso gratuito.

Moncalvo – Torrione e camminamenti di Moncalvo: visite libere con pannelli informativi. Le parti esterne del torrione e delle mura sono visitabili liberamente tutti i giorni. Per informazioni: 388 6466361; info@prolocomoncalvo.it Ingresso a offerta libera.

PROVINCIA DI BIELLA

Biella – Palazzo Gromo Losa: aperto con orario 10.00 – 19.00. Mostra “Marco Polo, L’impossibile”. Info: Tel. 015 0991868; info@palazzogromolosa.it Costo biglietto: Intero 8€; Ridotto 5€.

Biella – Palazzo La Marmora: aperto con orario 16.00 – 20.00 con visite libere o guidate su prenotazione. (giornata di visite parziali con accesso solo ad un piano). Info: 331 6797411, 345 0697927; biglietteria@palazzolamarmora.it Costo biglietto: intero 10€ per visita completa.

Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero tutti i giorni. Per visite guidate contattare: 015 2534728; info@prolococandelo.it

Magnano – Collezione Enrico a Villa Flecchia: visite guidate dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Per informazioni e prenotazioni: 0125 778100; faiflecchia@fondoambiente.it

Costo biglietto: intero: 8€, iscritti FAI: 4 €.

PROVINCIA DI CUNEO

Alba – Museo Diocesano di Alba: dalle ore 14.30 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: 345 7642123; mudialba14@gmail.com. Costo biglietto: intero 3€; ridotto 1,5€.

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: dalle 10.30 alle 19.00. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; info@wimubarolo.it; prenotazioni@wimubarolo.it. Costo biglietto: intero 9€; ridotto 7€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: visite accompagnate ad ingresso gratuito con orario 10.00-18.00. Info e prenotazioni:0172 430185; turismo@comune.bra.cn.it

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 412010, turismo@comune.bra.cn.it. Costo biglietto: singolo museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 423880, traversa@comune.bra.cn.it. Costo biglietto: singolo museo 5€; Musei Civici Bra 10€

Caraglio – Il Filatoio di Caraglio: dalle 10.00 alle 19.00. Info e prenotazioni: 0171 618300. Costo biglietto: intero 9€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0172 427050; turistico@comune.cherasco.cn.it. Ingresso gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. +39 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it Costo biglietto: intero 5€; ridotto 3€.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio – Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30 – 18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; castellomagliano@barolofoundation.it. Costo biglietto: intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei). https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11.00 – 19.00. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; faimanta@fondoambiente.it Costo biglietto: intero 11€; visita guidata intero 15€.

Pamparato – Borgo Antico e Castello: visite guidate su prenotazione alle ore 15.30. Info: Tel. 0174 351113; info@castelliaperti.it. Intero 8€; ridotto 5€.

Roddi – Castello di Roddi: visite esclusivamente guidate con i seguenti orari con i seguenti orari: dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (ogni ora). Prenotazione consigliata. Info: 0173 386697; castelloroddi@barolofoundation.it. Costo biglietto: intero 6€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-roddi.html

Saluzzo – Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 394 0334; musa@itur.it. Costo biglietto: intero 5€; ridotto 3€.

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: dalle 14:00 alle 19:00. Per informazioni e prenotazioni:

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 3940334; musa@itur.it. Costo biglietto: intero 8€; ridotto 5€.

Saluzzo – Villa Belvedere Radicati: orario 10.00 – 13.00 e 14.00-19.00. Prenotazioni al Tel. 351 5718472. Costo biglietto: Intero 5€

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 0172 717545 (sabato e domenica); museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it Costo Biglietto: Intero 5€; ridotto 3€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate alle ore 10.30 e 15.30 previa prenotazione presso Ufficio Turistico IAT 0172/370736 mail: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it). Costo biglietto: intero 3€.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; info@castellodiserralunga.it; costo biglietto: Intero 6€; ridotto 3€.

Verzuolo – Castello di Verzuolo: visite guidate su prenotazione ogni ora dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: + 39 329 2169741; pro.villa@virgilio.it Costo Biglietto: Intero 6€; ridotto 5€.

PROVINCIA DI NOVARA

Vinzaglio – Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774

PROVINCIA DI TORINO

Arignano – Castello delle 4 Torri: visite guidate alle ore 15.00 e 16.30. Costo Biglietto: Intero 10€, Ridotto 5€. Info 339 2331563; learignanesi@gmail.com.

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: 0125-778100; faimasino@fondoambiente.it. Costo biglietto: (Castello e Parco) intero 15€; ridotto 8€.

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: aperto dalle 10.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Mostra “Giorgio Griffa. Una linea, Montale e qualcos’altro” Prenotazione consigliata: 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it Costo biglietto: parco: intero 6€, Mostra + Parco 15€

PROVINCIA DI VERBANIA

Ente Giardini Botanici di Villa Taranto: visite dei Giardini Botanici con orario 09:00 – 18:00 (ultimo ingresso) ore 19.00 chiusura cancelli. Per informazioni: Tel: 0323 556667; ente@villataranto.it.

Costo Biglietto: intero 13€.