Il Comune di Tortona ha aderito al bando per la selezione di operatori volontari di Servizio Civile Universale da impiegare in progetti di Servizio Civile Digitale e Servizio Civile Ambientale.

I progetti presentati dal Comune di Tortona sono 2, per un totale di 8 posti

Progetto: Ponti Digitali – Inclusione Digitale nel Territorio Tortonese

Progetto: Edugreen cittadini esperti

E’ possibile presentare domanda di partecipazione al bando, esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024 al link https://domandaonline.serviziocivile.it/

A chi è rivolto

Giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale in ambito digitale o ambientale.

Per poter presentare la domanda di partecipazione al Bando SCU 2024 devi possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Ulteriori specifici requisiti e gli eventuali requisiti aggiuntivi sono indicati nel Bando nei singoli progetti allegati.

Ti raccomandiamo di porre attenzione ai progetti con riserva di posti destinati a giovani con minori opportunità (bassa scolarizzazione): per candidarsi ai posti riservati, dovrai necessariamente possedere lo specifico requisito richiesto.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, ad eccezione del limite di età, e mantenuti sino al termine del servizio, a pena dell’esclusione dalla procedura.

Descrizione

Codice progetto: PTXSU0006524020130NMTX

N. posti: 4 (di cui 1 posto riservato a giovani con bassa scolarizzazione )

Sede Progetto: Palazzo Comunale di Tortona C.so Alessandria 62 (codice sede 152391)

Titolo progetto: Edugreen cittadini esperti

Cod progetto: PTXSU0006523040039NXTX

N. posti: 4

2 posti presso Comune di Tortona – codice Ente SU00065

Sede progetto: Palazzo Comunale di Tortona – C.so Alessandria 62 – Tortona (AL) (codice sede 152391)

2 posti presso Comune di Arquata Scrivia (AL) – codice Ente SU00065A05

Sede progetto: Palazzo Comununale di Arquata Scrivia – Piazza Bertelli – Arquata Scrivia (AL) (codice sede 152397)

Entrambi i progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali con un monte ore annuo di 1.145 ore, articolato su cinque giorni a settimana.

E’ previsto un periodo di tutoraggio.

I progetti inseriti nel presente bando che potranno contare su un solo operatore selezionato non saranno attivati.

Come fare

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione della domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Sul sito https://www.spid.gov.it sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.

Per la presentazione della Domanda on line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2

Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea o non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

I cittadini non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on line, devono obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Cosa serve

Prima di inoltrare la tua domanda, scegli uno dei Progetti del Comune di Tortona o degli Enti Partner e ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed una sola sede.

Per fare domanda devi essere in possesso di SPID (livello di sicurezza 2), il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Se sei un cittadino di Paesi appartenenti all’Unione Europea o non appartenenti all’Unione Europea e soggiorni regolarmente in Italia, ma non hai la possibilità di acquisire lo SPID, puoi richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. Al momento della richiesta delle credenziali per la presentazione della domanda on-line, devi obbligatoriamente allegare, oltre ad un documento di identità valido, anche il permesso di soggiorno in corso di validità o la richiesta di rilascio/rinnovo dello stesso.

Cosa si ottiene

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che fissa, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30 suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Al momento dell’avvio in servizio, verrà stipulato un contratto di assicurazione relativo ai rischi connessi allo svolgimento del servizio.

Terminate le attività progettuali, all’operatore volontario verrà rilasciato dal Dipartimento l’attestato di espletamento del Servizio civile redatto sulla base dei dati forniti dall’Ente; inoltre, l’operatore volontario riceverà dall’ente un attestato di riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite.

Tutti gli operatori volontari del SCU che concluderanno positivamente il servizio potranno partecipare ai concorsi pubblici della Pubblica Amministrazione con un punteggio aggiuntivo e in una riserva di posti a loro dedicata.

Tempi e scadenze

Puoi presentare domanda di partecipazione al bando, esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024.

Il giorno successivo alla presentazione della domanda, il sistema di protocollo del Dipartimento ti invierà, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.

In caso di errata compilazione, puoi annullare la domanda fino alle ore 14:00 del giorno 25 settembre 2024.

L’avvio in servizio degli operatori volontari selezionati avverrà entro il 30 dicembre 2024.

Copertura

Comune di Tortona

Comune di Arquata Scrivia

Costi

Nessun costo.