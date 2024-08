Domani, lunedì 26 agosto, alle 21,45 il grandioso spettacolo pirotecnico della ditta Firework’s Parente di Melara Po, organizzatrice del campionato mondiale dei fuochi d’artificio. Il merito di aver reso famosi i fuochi di Castelnuovo va alla famiglia Beltrami che, per un secolo, ha operato con successo in tutta l’Italia settentrionale, avendo l’esclusiva per la Riviera Ligure di Ponente, il Novarese e la zona dei laghi. E a Castelnuovo, naturalmente, paese d’origine dei Beltrami, venivano riservati i fuochi più belli e le ultime novità.

Correlati