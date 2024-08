«Insieme con il capogruppo Paolo Ruzzola abbiamo rinnovato la nostra proposta di legge per l’istituzione del Garante degli Anziani in Regione Piemonte. Non c’era stato tempo per discuterla ed approvarla al termine della scorsa legislatura, Forza Italia reputa però che sia prioritaria come figura anche vista la situazione demografica che richiede una particolare tutela dei soggetti più fragili». Ad annunciarlo il consigliere regionale di Forza Italia Davide Buzzi Langhi.

«Peraltro ero stato il proponente della sua istituzione nel Comune di Alessandria e quindi credo che costituisca un atto di coerenza riuscire ad attivare questo Istituto a maggior ragione in Regione» conclude l’azzurro.