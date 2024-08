Ideata e pensata dal “Gruppo 7” in collaborazione con il Cantiere Cultura e la Biblioteca Pier Angelo Soldini, una mostra dedicata a un’artista poliedrica. Emilia Rebuglio Parea, classe 1938, nativa di Milano, era scultrice, residente a Isola Sant’Antonio (AL) quando nel gennaio di quest’anno è mancata. Si era diplomata alla prestigiosissima accademia di Brera, e laureata in Architettura al Politecnico di Milano. Personalità a tutto tondo che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo degli intellettuali lomellini. Ha esposto le proprie opere presso la galleria Treves di Milano, la Filanda di Verano Brianza, il castello di Melegnano, il Castello Isimbardi di Castello d’Agagna, la Galleria Allegri di Mede e il Palazzo Broletto di Pavia.

Al Naviglio di Milano, in Porta Ticinese apre “Chiave di Volta” negozio di arredamento e galleria d’arte dove cresce la sua produzione artistica ancorata ad uno stile figurativo che si evolve verso un’astrazione memore degli esempi di Arturo Martini e Marino Marini. Con il passare del tempo l’artista si avvicina all’arte digitale per ritornare in seguito ad un supporto concreto attraverso la scoperta del polistirene, il suo tramite espressivo di elezione che affronta con fuoco e acidi, aprendo squarci profondi lungo paesaggi desertici, che presto si animano di un robusto cromatismo.

Alla Chiave di Volta ha luogo l’incontro con la poetessa Alda Merini, che abita poco lontano e diventa assidua frequentatrice della Galleria, dove si ferma spesso a dettare le sue composizioni poetiche, dedicandone molte ad Emilia, che chiama Bianca, e alla sua famiglia.

EMILIA REBUGLIO



Sabato 24 agosto ore 18, inaugurazione della mostra, intervento di Giuseppe Castelli, Storico dell’arte

Domenica 25 ore 18 “Tu sola nel mio deserto”, Alda Merini mi chiamava Bianca, presentazione di Giuseppe Castelli e letture di Angela Trausi. Al termine aperitivo in terrazza



Orari di apertura:

sabato 24 agosto ore 18-20, 21-23

domenica 25 ore 10-12, 17-20, 21-23

lunedi 26 agosto ore 19-23

sabato 31 agosto ore 21-23

domenica 1 settembre 10-12, 17-19

Ingresso libero



CASTELLI APERTI

Domenica 24 agosto ore 16,30

Visita guidata del Castello dei Torriani e dei Bandello con partenza dal cortile della Biblioteca Comunale Pier Angelo Soldini

Il Castello dei Torriani e dei Bandello con la sua torre merlata farà da sfondo a tante iniziative che si svolgeranno sulla piazza medievale Vittorio Emanuele II



Sabato 24 agosto ore 21

Festival Ultrapadum, LA TV IN BIANCO E NERO

Omaggio alla castelnovese d’adozione , Elda Lanza, prima presentatrice RAI, con l’Opera Fiati. Le sigle, i personaggi, la TV dei ragazzi, le serie televisive i notiziari e gli intrattenimenti serali con l’immancabile “Carosello” dalla sigla di apertura a quella di chiusura. Direttore dell’orchestra Savino Acquaviva volto noto ai Festival di Sanremo.



Domenica 25 agosto ore 21

Orchestra spettacolo Luca Canali. A concludere la serata con l’estrazione della lotteria di San Rocco e l’esibizione della scuola di ballo Cicale Dance.

Domenica 26 agosto ore 21 il classico appuntamento con la notte dei fuochi: la Fireworks Parente che li sparerà dalla sponda del torrente. A seguire, in piazza ore 22.20 “Disco inferno” musica per tutti degli anni 70-80-90.

Sabato 31 agosto in piazza festa dei diciottenni, leva 2006 sfilata di gala

BICI EROICHE

da venerdì 6 settembre a domenica 15 settembre

Da venerdì 6 settembre, al Castello dei Torriani e dei Bandello un’altra rassegna di straordinaria bellezza storica: “Bici Eroiche”. Nel week end della Domenica Sportiva in piazza, un’esposizione in castello imperdibile dedicata alle biciclette ma soprattutto alla grande concentrazione di Campioni che vantano le nostre terre nel periodo eroico unico al mondo. Giovanni Cuniolo, Costante Girardengo, Fausto Coppi, Luigi Malabrocca, Andrea Carrea e Colombo Cassano di Gavi, Pietro Fossati di Novi, Franco Giacchero di Ovada, Luigi Giacobbe di Bosco Marengo, Giovanni Meazzo di Alessandria, Ettore Milano di San Giuliano, Antonio Negrini di Molare e l’indimenticabile Serse Coppi, fratello di Fausto, vincitore di una Parigi-Roubaix. Saranno esposte in castello una serie di biciclette provenienti dai grandi costruttori alessandrini partendo dalla “draisina” e dalla macchina a pedali tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento.

Venerdì 6 settembre ore 21 inaugurazione mostra e intervento del giornalista Claudio Gregori e del campione olimpico Marino Vigna.

Orari di apertura

Sabato 7 settembre ore 21-23

Domenica 8 settembre ore 10-12, 16-19

Sabato 14 settembre ore 21-23

Domenica 15 settembre ore 10-12, 16-19

Sabato 7 settembre, il 25° anniversario della “Franca Cassola Pasquali” sarà omaggiato da una straordinaria presenza: Marcella Bella. Con la sua band in concerto per l’Exclusive summer tour.



Si chiude domenica 8 settembre con la Domenica Sportiva: in piazza gli sport si presentano al pubblico in una giornata intera di festa.