Una giornata ricca di attività per le celebrazioni del Santo Patrono del paese.

Al centro dei festeggiamenti, la processione solenne per le vie del paese, con la nuova statua del Santo, ispirata all’immagine del polittico cinquecentesco, opera di Raffaello e Giulio De Rossi, conservato nell’antica chiesa parrocchiale. Ritrovo alle 20.45 in fondo a via della Resistenza, cerimonia della “Benedizione del Mare” e arrivo della processione in piazza Verdi, presso la Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo.

Parteciperanno le Confraternite, con stendardi e crocifissi, le Associazioni e la rinomata Banda “Città di Alassio”.

I festeggiamenti a cura della Parrocchia proseguiranno domenica 25 con la Messa Solenne nella Chiesa di San Bartolomeo, alle 10.00, seguita dal consueto momento conviviale del “Pranzo del Patrono”, alle 12.30, nel salone della Divina Misericordia.

Come sempre, il ricavato del pranzo andrà a sostenere le attività caritative del Centro Pastorale.

Sul palco di Piazza Torre dalle 21.30 gli amatissimi “Belli Fulminati nel Bosco” con il loro “Cabarock”.

Preparatevi ad un sound originale, a metà strada fra l’indie rock, il rythm’n’blues scanzonato dei Blues Brothers, quello incalzante di James Brown, il soul e lo ska dei Madness, generi spesso mescolati insieme addirittura nello stesso brano, grazie a cambi di ritmo, sincopi ed acrobazie melodiche.

I testi, inediti, allegri e spesso provocatori, sono in parte riconducibili al genere “demenziale” di Elio & Le Storie Tese e degli Skiantos dell’indimenticato Roberto Freak Antoni, con cui si sono più volte esibiti.

Ai “Belli Fulminati Nel Bosco” si deve l’invenzione del “Cabarock”, una forma di spettacolo che unisce le gags del cabaret alla musica d’autore, capace di coinvolgere gli spettatori facendoli partecipare attivamente al “gioco” del concerto.

Per chi preferisse la tranquillità di un buon libro, lo scrittore Ugo Moriano, 21 romanzi pubblicati all’attivo, tra noir, fantasy e storici, e fresco vincitore del prestigioso Premio Giallo Trasimeno, con la sua ultima fatica “Oltre ogni ragionevole dubbio”, nel quale le indagini di Vassallo e Ardoino si concentrano a Cantalupo, nell’entroterra imperiese, incontrerà lettori e curiosi alla libreria “Libri al Mare”, sul Lungomare zona Anfiteatro, dalle 21 alle 23.

Gran finale “col botto” con lo Spettacolo Pirotecnico sul mare, alle ore 23.15

Nella mattinata di sabato i consueti appuntamenti con il benessere fisico e mentale, con le sessioni gratuite di Yoga alle ore 9 in Largo Scofferi a due passi dal mare, mentre alle 10.15 ci si scatena al ritmo dello Zumba fitness in Piazza Torre con Arsenio.

Dalle 15 alle 21 i giovani volontari della Croce d’Oro di Cervo presenteranno “La giornata informativa del Primo Soccorso”, presso il gazebo sul Lungomare, all’altezza di via Sardegna, illustreranno le manovre salvavita, la misurazione della pressione, mostreranno le strumentazioni interne della loro ambulanza e regaleranno palloncini ai bambini.

Una giornata ricca di appuntamenti per festeggiare insieme, turisti e residenti, la festa di San Bartolomeo al Mare.