Prosegue l’organizzazione dell’evento di Venerdì 12 luglio 2024 di Noi Siamo il

Derthona “Cento anni fa … al Derthona il titolo di Campione”.

Il programma dell’evento, che combina storia locale, memoria e cultura sportiva, si sta definendo nei dettagli: a presentare la serata sarà Domenico Cremonte, giornalista di RadioPNR e fine conoscitore di calcio di ogni tempo e latitudine, mentre Andrea Freddo illustrerà la ricerca sull’eccezionale Campionato di Seconda Divisione 1923-24, che vide il Derthona protagonista di un’epica cavalcata verso l’agognata promozione in Prima Divisione (la massima serie nazionale). Lo studio, frutto dell’analisi compiuta su archivi digitali e cartacei di periodici dell’epoca e monografie, per un totale di più di 300 articoli, verrà esposto cercando di ripercorrere le vicissitudini e le storie dei protagonisti in campo e dei tifosi sulle tribune durante un’interminabile stagione, accomunati da una tenacia e forza di volontà fuori dal comune, che permise ai “ragazzi terribili” del campo sportivo delle Fornaci di superare tutti gli ostacoli.

Hanno assicurato la loro presenza come relatori due ospiti illustri: Andrea Fazzari, fondatore del Pro Patria Museum, eccellenza nel panorama degli enti dedicati alla valorizzazione della storia dei club calcistici, e lo scrittore Alessandro Bassi, autore di testi fondamentali di storia del calcio pionieristico, chiamati a rievocare le gesta di Pro Patria e Reggiana, le avversarie più tenaci per il Derthona in quella stagione.

E’ in preparazione una cartolina ricordo dell’evento, che sarà distribuita ai partecipanti dell’evento fino a esaurimento scorte, e un’ulteriore stampa riservata ai soci di Noi Siamo il Derthona.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Tortona e si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona per la messa a disposizione della sala convegni.

L’appuntamento per tutti i tifosi e appassionati per rivivere uno spezzone di storia della città di Tortona e dello sport di cento anni fa è, quindi, venerdì 12 luglio, h. 21, Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, ingresso libero da Via Emilia 168.