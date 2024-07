In occasione delle iniziative organizzate per la Festa patronale di San Giacomo torna al Centro comunale di Cultura dal prossimo 13 luglio l’iniziativa espositiva “le donne FOTOGRAFANO le donne”, mostra promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità con l’obiettivo di rappresentare il ricco mondo femminile attraverso scatti fotografici realizzati da donne e con protagoniste le donne.

La prima edizione della mostra era stata allestita nel mese di marzo 2024 al Centro Comunale di Cultura in occasione della Giornata Internazionale della Donna, riscontrando una notevole adesione e successo di pubblico.

Numerose sono state, infatti, le fotografie inviate dalle donne di Valenza e del territorio, immagini capaci di cogliere la ricchezza di un universo femminile fatto di volti, sensibilità ed età diverse, con uno sguardo femminile sul femminile per scoprire modi di vedere e raccontare le donne nella società di oggi.

Per questa seconda edizione di “le donne FOTOGRAFANO le donne” gli scatti raccolti spaziano dalle immagini posate agli scatti rubati che colgono le donne in momenti di quotidianità o di svago, sono immagini di amiche, nonne, madri e figlie in uno spaccato generazionale che racconta il mondo femminile a 360°.

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 27 luglio nei seguenti orari:

lunedì, martedì e giovedì 9.00-12.30/15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì e sabato: 9.00-12.00

Per informazioni: 0131 949286 / biblioteca@comune.valenza.al.it