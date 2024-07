Sarà a Sale (AL) la nuova tappa della mostra Bormida Gotica a cura della storica dell’arte Ludovica Martina, e, per la prima volta, nel tortonese, nella Chiesa di S. Maria e S. Siro, Santuario della Madonna della Guardia, e monumento nazionale dal 1908.

L’inaugurazione della mostra sarà venerdì 19 luglio alle 18, promossada Fondazione Matrice ETS e Consulta Valle Bormida in collaborazione con il Comitato “Amici della Chiesa di S. Maria e S. Siro”, e con il patrocinio della provincia di Alessandria e del Comune di Sale.

“La mostra è un primo compendio dell’itinerario culturale e paesaggistico ideato e progettato per mettere in rete il patrimonio architettonico e storico-artistico medievale del territorio presente lungo il fiume Bormida, dalle sorgenti liguri alla confluenza alessandrina nel Tanaro. Lo studio documentario e multidisciplinare, ancora in corso, coinvolge due regioni, sei diocesi e ventitré comuni” dice la curatrice Ludovica Martina. “L’importanza di Sale come sede risiede nel fatto di essere custode dell’ultimo bene piemontese del circuito, al confine con la Lombardia, afferente alla Diocesi di Tortona”.

Le fotografie esposte presentano un’antologia della campagna di documentazione condotta tra il 2022 e il 2024 da Alessandro Rota e Federico Gorgoglione (Associazione Culturale Officine Ianós) su trentadue beni. Le fotografie esposte in S. Maria e S. Siro, offrono un campionario esemplificativo di pittura ad affresco che dialoga con gli straordinari apparati decorativi quattrocenteschi di ambito Lombardo che abbelliscono parti della chiesa.

La sezione multimediale della mostra è a cura della fotografa spagnola Merche Moriana (Parco Culturale Alta Langa) con i video realizzati per restituire gli esiti di una recente residenza artistica che prendevano le mosse proprio dagli affreschi del circuito della Bormida Gotica per valorizzare l’arte gotica e tardogotica della Valle Bormida attraverso progetti contemporanei.

La mostra di Sale è inserita nel calendario delle celebrazioni per il quarantennale del Comitato “Amici della Chiesa di S. Maria e S. Siro”, un importante presidio territoriale, che promuovere la conoscenza della chiesa (santamariaesansiro.it) e che per l’occasione espone una selezione di preziosi paramenti sacri. “Abbiamo aderito con convinzione al progetto di Bormida Gotica e abbiamo voluto ospitare la mostra per far conoscere questa realtà progettuale che unisce territori sì diversi ma con un comune denominatore: l’appartenenza all’area fluviale e le espressioni artistiche tardo gotiche”, afferma Angelo Chiesa Presidente del Comitato.“Un’ulteriore occasione di visita alla Chiesa di S. Maria e S. Siro e alla mostra Bormida Gotica, sarà l’incontro con i restauratori della statua lignea del Cristo deposto che fa il suo ritorno completando così gli interventi sugli arredi della chiesa: appuntamento alle 18 di domenica 21 luglio”.

La promozione di importanti testimonianze artistiche, poste in borghi e comuni di piccole dimensioni, ha bisogno di buone sinergie in grado di convogliare l’interesse di persone a visitare un luogo e con esso anche un territorio, e, nella fattispecie il sud Piemontericco di preziose peculiarità.

Mostra Bormida Gotica

Chiesa S. Maria e S. Siro, Via Roma, Sale (AL)

Inaugurazione venerdì 19 luglio ore 18 (a seguire,rinfresco).

La mostra è visitabile dal 19 al 29 luglio: martedì, giovedi, venerdi, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 19,30; sabato 27 luglio e domenica 28 (giorni della festa patronale di S. Anna) anche la sera dalle 21 alle 23. Per informazioni: 335.344107; visite@santamariaesansiro.it

Bormida Gotica è un progetto culturale pluriennale nato alla fine del 2021 da un’idea di Laura Sottovia e Fondazione Matrice ETS in collaborazione con il Parco Culturale Alta Langa come soggetto capofila, la Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo, il Dipartimento DISEG – Politecnico di Torino, “Città e Cattedrali” e “Chiese a porte aperte” – progetti della Consulta Regionale per i Beni Culturali ecclesiastici, la Consulta Territoriale della Valle Bormida, la Fondazione Gente & Paesi, l’Associazione Museo del Monastero e Italia Nostra – sezione di Alessandria. Con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Territori in Luce!”, di Fondazione CRT e Fondazione CRC e della Regione Piemonte nell’ambito dell’iniziativa La Valle Bormida Si Espone.