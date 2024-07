Domenica 14 luglio la comunità parrocchiale di Fabbrica Curone e in festa per la visita pastorale del suo Pastore Monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona. Ad accoglierlo un gruppo di bambini e una folta rappresentanza di fedeli delle altre parrocchie dell’ Alta Val Curone che, come ormai di tradizione in questo periodo estivo, hanno voluto salutare e ringraziare il Vescovo per la sua venuta in mezzo a noi.

All’ inizio della celebrazione Don Augusto Piccoli Amministratore Parrocchiale e Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria e Asti ha ringraziato e salutato il Vescovo, ricordando l’importanza della sinodalità per vivere insieme nella chiesa e la preghiera particolare per le vocazioni sacerdotali e religiose, di cui tanto la nostra Diocesi di Tortona ha bisogno! Erano presenti inoltre il Sindaco di Fabbrica Curone Deantoni, il Sindaco di Tortona Chiodi, il Sindaco di Cantalupo Ligure Quaglia, il Maresciallo CC di San Sebastiano Curone Lamanna, gli Onorevoli Pianetta, Berutti, Sozzani Consigliere Ministeriale del Ministro Zangrillo, il Dottore Semino dell’ ospedale Civile di Tortona e alcuni Soci del Rotary Club di Tortona. Al termine della celebrazione il saluto della Referente della Comunità Pastorale Cinzia Arsura ha ripercorso le varie tappe e appuntamenti dell’anno in queste parrocchie e ha assicurato a nome di tutti una preghiera particolare per il ministero pastorale di Sua Eccellenza!

Successivamente alcuni membri del Consiglio Pastorale hanno offerto in dono al Vescovo una preziosa icona della Beata Vergine Maria e un offerta in denaro per le molteplici attività caritative che il Vescovo compie quotidianamente per i più bisognosi! Dopo la benedizione finale, tutti si sono riuniti sul piazzale dell antica pieve romanica per la benedizione da parte del vescovo di una nuova statua mariana, a segnate l inizio ufficiale del nuovo cammino sinodale della Comunità Pastorale dell Alta Val Curone dedicata alla Beata Vergine Maria Assunta in cielo! Un lauto rinfresco ha concluso degnamente una mattinata ricca di fede e di gioia che rimarrà un ricordo indelebile nel cuore di tutti i presenti.



