Intervento importante quello avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 8 luglio in via General Ferrari nel rione Città Giardino a Tortona effettuato dai soccorritori del 118 in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Distaccamento.

Si trattava di trasportare un uomo in ospedale per essere ricoverato in seguito ad una malattia e a causa delle difficoltà i militi hanno chiesto aiuto ai pompieri. Alla fine l’uomo è stato trasportato al nosocomio.

FOTO DI REPERTORIO