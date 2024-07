Chi dice che Tortona e dintorni non sono appetibili turisticamente sbaglia: nel 2023 nei 40 comuni del Tortonese hanno soggiornato ben 41.028 persone per un totale di 77.289 giornate con un aumento rispetto all’anno precedente del 33,95%. A questi si aggiungono tutti coloro che per svariati motivi hanno visitato la nostra zona solo in giornata, magari andando a dormire in Alessandria dove ci sono più alberghi andando ad incrementare i numeri di quella città e non invece quelli del Tortonese. Chissà se avessimo avuto più strutture ricettive (hotel, pensioni ecc…) quali numeri avremmo fatto.

Risulta dai dati dell’osservatorio regionale sul turismo del Piemonte e il Covid non c’entra nulla visto che – come potete vedere sulla tabella in alto – dal 2015 al 208 il numero è stato sempre stabile.

Che cosa è successo nel 2023 rispetto agli anni precedenti: l’unica novità di rilievo che ci viene in mente è stato il treno dalla Svizzera voluto dalla Giunta Chiodi. Un elemento suffragato anche dal fatto che gli stranieri sono aumentati del 25%. Il restante 9% in più è costituito da italiani a testimonianza che e politiche sul turismo sviluppate dai Comuni.

E’ curioso vedere che al turismo locale è stato molto più utile attuare le piccole politiche (come il treno dalla svizzere, guide turistiche, manifestazioni, apertura del museo civico e promozione varia) che non i grandi eventi: l’Expo di MiIano che si è svolto tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2015 e ha visto la partecipazione di Tortona ha portato impercettibili benefici nel 2016 poi subito persi nel 2017, un percentuale irrisoria rispetto all’impennata registrata nell’ultimo anno, a testimonianza che bisogna continuare in questa direzione.